港星聯手打擊「唱高散貨」拘10人　消息：「幟哥」黃永幟被捕

香港證監會、警方，聯同新加坡金管局及當地警方，日前舉行代號名為「獵狼行動」的聯合行動，發現於2021年初有跨境造市洗黑錢集團，串謀三間上市公司高層，利用社交平台及即時通訊軟件，以「唱高散貨」形式操控市場，涉及本港及新加坡的證券戶口。

昨日﹙15日﹚市場已傳出龍皇集團創辦人「幟哥」黃永幟涉案被捕，《香港01》曾向龍皇集團查詢，獲回應指不清楚事件。記者會上未有透露被捕人士身份，但消息指出，其中一名被捕人士為黃永幟。

凍結39個銀行戶口

四方於昨日進行聯合行動，證監會及警方動員170人，突擊搜查47個地方，包括涉案人士在跑馬地、灣仔、薄扶林的處所，以及位於觀塘及屯門的辦公室，並以涉嫌「洗黑錢」拘捕8男1女，年齡介乎25至62歲，報稱職業包括上市公司高層、財經分析員及冷氣技工。9名被補人士當中，1名是集團骨幹成員，6名上司公司高層，兩人是傀儡公司戶口持有人。警方凍結39個銀行戶口，涉及4,850萬元存款，及檢獲200萬元現金及貴重物品。

另外，亦於新加坡拘捕一名女子，涉及欺詐罪，並凍結440萬新加坡元，折合約2,500萬元。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪指，不法集團今年初開始，利用社交平台吹噓個別證券價格將會上升，使無辜市民買入股票後，不法分子以高價沽出，令股價暴瀉，令無辜市民蒙受損失。不法集團涉嫌違反證券及期貨條例，涉嫌市場操控、虛假交易等罪行。

財富情報及調查科高級督察梁家揚指，今年收到證監會轉介案件，分別針對三間香港上市公司，不法分子串通該三間公司管理層，利用香港及新加坡證券戶口，聯同傀儡投資者製造不尋常交易，推高股價，並在社交平台訛稱有內幕消息，發放利好消息。

不法集團聯同三間上市公司高級管理層在高位沽貨，涉案公司股份股價在短期推高2至6倍，獲利100多萬至超過7,000萬元，涉及總額達1.75億元。警方仍努力追查資金流向。

被問到涉及哪3間上市公司時，證監會未有透露，亦未有回答涉案上市公司於香港主板抑或創業板上市。

有關人士仍被拘留調查，行動仍然繼續，不排除更多人被補。證監會表示，今次是首次四方舉行聯合行動，相信已經成功瓦解一個跨境造市及「洗黑錢」集團。

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龍皇暴瀉前 幟哥出貨

今年6月網傳有人於社交媒體推介買入龍皇股票，有唱高散貨之嫌，手法猶如「微信女」騙局。與此同時集團大股東兼行政總裁、城中名廚「幟哥」黃永幟就連日操作，於6月10日股價單日暴瀉83%、由2.2元跌至0.38元，市值蒸發近2.5億元前夕套現近9,000萬元，惹來市場關注。

其後，黃永幟以擬發展其他業務為由，辭任龍皇集團行政總裁一職，只留任做執行董事。妻子李靜濃則以專注於家庭為由，在7月13日起辭去龍皇集團主席一職。惟於8月4日又宣佈，「幟哥」撤回辭任執行董事職務，刺激股價反彈。

不過，他亦於8月24日以每股平均價0.1477元，沽出餘下約1,729萬龍皇股份，套現約255萬元，正式沽清其一手創立的龍皇集團。

直至9月中，龍皇集團接獲黃永幟的通知，確認其辭任公司董事的職位。董事會已接受黃永幟的辭呈，有關辭任於9月14日即時生效。該股則因延遲刊發第三季度業績，自11月11日起停牌至今，停牌前報0.082元，換言之龍皇股價由6月初至停牌前跌逾96％。

證監廉署曾就「微信女案」採行動

另外，今年7月證監會就與廉政公署採取聯合行動，其間拘捕了恒益控股（1894）一名高級行政人員，被捕人士涉嫌在該公司的首次公開招股中向包銷商職員提供利益。

證監會當時表示，行動是根據《證券及期貨條例》對疑似「唱高散貨」操縱市場計劃，及其他市場失當行為有關的罪行進行搜查。