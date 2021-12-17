拉加德：歐洲央行極不可能在2022年加息

歐洲央行行長拉加德在新聞發布會上表示，歐洲央行極不可能在2022年加息。

《新浪財經》報道，拉加德表示，「我之前說過了，我們非常不可能在2022年加息。這點依然成立。」她稱，勞動力市場正在復甦，歐元區的增長勢頭已經放緩。

拉加德表示，歐洲央行有「絕大多數人支持整體方案」，無需以任何形式修改資產購買計劃（APP）。拉加德稱，在2022年大部分時間裏，通脹率仍將高於目標，但明年可能會有所緩和，能源價格2022年料將企穩。拉加德還稱，通脹前景可能存在上行風險。

歐洲央行此前維持三大利率不變，同時將把常規購債操作規模擴大半年，從而平抑撤銷抗疫緊急購債計劃的過程。

歐洲央行官員證實，1.85萬億歐元的抗疫措施即PEPP－將按計劃在明年3月份結束。為了平緩應急購債操作退場的過程，央行將暫時擴大常規購債操作規模。

歐洲央行所謂的資產購買計劃（APP）規模將從明年第二季度開始擴大一倍，至每月400億歐元。之後三個月，其規模將縮小至300億歐元/月，並在10月份回到現有的200億歐元。

歐洲央行還調整了PEPP的再投資規定，以便在市場出現動盪時得以更加容易地部署支持性措施。如需應對類似於去年歐元區所面臨的危機，即推出PEPP的原因，該機制也可重啟。

「無論何時當貨幣政策傳導所面臨的威脅危及物價穩定時，靈活性將始終是貨幣政策的一個要素，」拉加德表示。「如需因應疫情相關的負面衝擊，抗疫緊急購債計劃下的淨購買操作也可重啟。」

「相對於聯儲局12月15日急劇轉向，和英國央行12月16日的加息，歐洲央行仍然在慢車道上。」Berenberg經濟學家Holger Schmieding表示。

「要令中期通脹穩定在2%的目標位，仍然需要寬鬆的貨幣政策。」拉加德表示。「鑑於當前的不確定性，我們需要維持靈活度和選擇不同選項的能力。」