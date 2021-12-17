貝殼找房遭渾水做空　回應稱堅決抵制　24小時內逐一拆解指控

貝殼股價周四（16日）收盤下跌1.98%，報18.31美元，該公司此前遭知名做空機構渾水公司（Muddy Waters Research）做空。貝殼找房發布聲明稱，貝殼確保財報數據的真實性和規範性，歡迎各種調查，但堅決抵制任何機構的惡意做空行為。

綜合媒體（17日）報道，在渾水公司造假指控下，貝殼股價周四經歷了「過山車」行情。貝殼股價在渾水做空報告發布後，盤前跌一度大跌10%，隨後該公司的回應令股價拉昇，盤中一度大漲14%，但臨近午盤再度回落，此後維持低位震盪。

12月16日美股盤前，渾水公司發布對貝殼的做空報告。報告認為貝殼公司涉嫌欺詐行為，就像瑞幸咖啡一樣是一個巨大的騙局。據其所收集的數據估計貝殼第二季度和第三季度的收入數據被誇大了約77%-96%，新房總交易額（GTV）被誇大超126%。

貝殼此後在微信公眾號發布聲明表示，貝殼確保財報數據的真實性和規範性，歡迎各種調查，但堅決抵制任何機構的惡意做空行為。聲明中還稱，渾水因為不了解中國房產市場，缺乏對貝殼業務的基本認知和三張報表的正確解讀。為保證投資者權益和不受錯誤訊息引導，貝殼將在24小時內針對報告內容逐一拆解回覆。

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