英特爾CEO：半導體需求旺盛　「缺芯」或將持續至2023年

據《財聯社》報道，英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，全球晶片短缺將持續到2023年。他強調，儘管半導體制造商正在快速擴張產量，但隨着疫情久久未能結束，半導體需求還在繼續飆升，這將導致供應缺口遲遲難以解決。

晶片產能上線仍需時間

在全球半導體短缺的背景下，英特爾正在快速擴張：他們最新宣佈了將在馬來西亞投資300億林吉特（約合71億美元）的計劃，打算在未來10年在馬來西亞建設封測產線。

Pat Gelsinger稱，後續還會在美國、歐洲和亞洲持續投資，以提高公司產能。他說：「我希望在不久的將來宣佈我們下一個主要的美國基地和下一個主要的歐洲基地。」此前，英特爾已經宣佈將大規模擴建其在美國亞利桑那州和新墨西哥州的工廠。

然而，Pat Gelsinger強調：「想要建設產能來應對飆升需求，這是需要時間的。」

蓋爾辛格稱，自疫情爆發來的這兩年，儘管全球各大半導體廠商已經在努力建設產能，但產能大約還需要三年才能上線。

而與此同時，半導體的需求卻在快速增長。蓋爾辛格稱，在新冠疫情來襲之前，半導體行業每年增長約5%。而新冠疫情的爆發擾亂了供應鏈，限制了行業產能，同時半導體需求卻按年激增20%，半導體行業供需由此出現了巨大的缺口。在疫情結束之前，這樣的供需缺口可能也難以解決。

奧密克戎或再度影響東南亞供應鏈

在疫情期間，馬來西亞和越南等東南亞國家一度實施封鎖等行動限制，影響了不少海外科技公司在當地的工廠生產。而如今，隨着奧密克戎新冠病毒再次在全球爆發，疫情對供應鏈的潛在衝擊再度引起企業和投資人的擔憂。

馬來西亞官員的表態可能並不能令人完全掃清擔憂。馬來西亞國際貿易和工業高級部長穆罕默德·阿茲明·阿里（Mohamed Azmin Ali）承諾，馬來西亞政府將盡量減少對全球半導體供應鏈的限制。

他說：「我已經向Pat Gelsinger保證，不會再有封鎖，只會有針對性地封鎖…即使是在上次封鎖期間，我們也保證了供應鏈的中斷不會太大，因為我們知道供應鏈對世界有多麼重要。」