中移動將啟動回A　港股可炒追落後？　兩大重點不可忽略｜伍禮賢

繼去年5月份中國移動（0941）首次公布計劃在上海證券交易所發行A股後，集團上周公布其回A上市計劃已獲中國監管機構批准。同時中移動更新其招股資料，本次計劃發行不超過8.457億股A股，擬募集金額或達560億元人民幣。對此，投資者有幾點值得留意。

一、回A炒作注意時間段

首先，回A炒作注意時間段。過去市場上對於回歸A股上市的港股股份，借A股IPO定價溢價或憧憬A股新股表現，來帶動港股股價向上的炒作機會其實一直存在，惟通常這個概念的熱度往往僅存在於A股正式上市之前。反而，當相關A股正式上市後，對應港股的獲利回吐，或者A股表現不及預期，均容易成為港股股份出現下跌的重要原因。

近年較受市場關注的大型股份，例如中國人保（1339）、中芯國際（0981）、中國電信（0728）等均是如此。當中，作為中移動行業對標的中國電信更是值得參考。中國電信在其A股正式上市前的兩個月，股價最高累計近四成的升幅，而自A股首日上市後的一個月內，中國電信股價卻出現「見光死」，股價最多回調近一成三。因此，若然中移動在其A股正式上市前若股價有過分向上表現的話，A股上市前後的日子反而值得更加審慎。

二、回A後需知對其財務影響

其次，回A之後需知悉對財務影響。早前筆者曾經介紹過，回歸A股上市將有機會導致港股的每股淨資產（NAV）以及每股盈利（EPS）等估值數據發生變化。一般來說，回A上市會導致每股出現上升還是下降，要視乎其在A股的發行價格是溢價發行，還是折價發行，而這裡的溢價或者折價，是針對原先的每股淨資產值而言，如果發行價格較每股淨資產高，則將提升現有每股淨資產值；反之，如果發行價格較每股淨資產低，則會降低現有每股淨資產值。

另一方面，在新股發行不影響盈利水平的假設前提下，總股本的增加，將使每股盈利出現下降，從而使市盈率上升。惟實際上，當一家公司發行新股募集新資金後，往往有利於加大未來業務的規模，提升盈利水平。因此實際對每股盈利的影響，往往不是可以簡單概括。

以本輪中移動回A上市作為例子，中移動現時初步計劃發行最多近8.457億股A股，如按照首次披露資金籌集用途資料，約560億元人民幣用於項目發展不變的話，即意味著本輪發行價有機會達每股66元人民幣，此對於目前中移動每股淨資產66.87港元約帶來提升0.7%；而對每股盈利帶來的下降影響幅度約為4%。以上這些由回歸A股所帶來的變動，均值得投資者作出投資前有所了解。