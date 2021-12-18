私有化遭否決　華置回應買恒大股債一事︰安排絕對符合上市規則

華置﹙0127﹚私有化遭獨立股東否決，周一﹙20日 ﹚復牌。該公司其中一名股東、中小型業主會創辦人呂宇健（Ken Sir）在投票前受訪，稱不滿意私有化作價，又認為華置投資恒大股債前應該要開股東大會投票。Ken Sir於訪問中明言會投反對，惟之後因程序問題無法投票。

華置今日﹙18日﹚發聲明，就Ken Sir指華置分批購入中國恒大股票及債券，從而繞過股東授權，最終招致損失，要向股東交待一說，回應稱根據當時的上市規則，集團購入恒大股票及債券的安排絕對符合上市規則。

華置又指，有關上市公司是否需要對一項交易召開股東大會，是視乎上市規則對該交易所訂立的披露及批准要求。關於集團出售中國恒大股票的交易，集團已經按上市規則的要求進行了相應的披露，並獲得了相關的股東書面批准，符合了上市規定的披露及股東批准的要求。

消息指投反對票股東 持股約100萬股

另外，有消息人士指，今次私有化表決，反對票數只佔總體無利害股東所持股份票數的4.04%，即使Ken Sir成功投下其聲稱持有的600萬股，反對比率亦只有升至不足6%，無法否定大部分股東希望通過私有化的意願。

消息人士又認為，華置今次私有化失敗，只是因為基於「數人頭」制度，被出席股東否決。實際上大部分股東均支持私有化方案，而否決私有化方案的六十多名出席股東，據悉所持股份僅有約100萬股。該名消息人士反問，大股東當然要尊重遊戲規則，但其實遊戲規則又是否有檢討的需要。