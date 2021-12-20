泉峰趕年底前上市　盈利能力較同業高　可考慮中長線部署｜聶振邦

傳統12月的新股旺季今年不復見，於2018至2020年12月以IPO方式上市的股份分別有21、19和19隻，而截至上周五（17日）暫見有10隻股份已上市，為之前三年約一半數目，意味著由今日（20日）計起，餘下的九個交易日至少要再有九隻新股上市，才能平2019和2020年的紀錄。

截至上周五數據，12月16日已截止認購的百心安（2185），將於12月23日上市；而在上周五開始招股的泉峰控股（2285），將於12月30日上市。另外市場預期早前延遲上市的商湯（0020），最快今日可重啟IPO。

市場預期早前延遲上市的商湯─W（0020），最快今日可重啟IPO。（資料圖片）

本月目前達9成新股認購率少於10倍

由此推斷，今年餘下日子至少再有3隻新股上市，但要平上述紀錄，還要多六隻上市，故此本週除了商湯，必須多六隻新股進行招股方能成事，可見要平過去兩年紀錄機會不大。

另可留意上周五恒指收報23192點，再創今年新低收市，實則此乃去年6月1日以來最低收市位，距今已超過一年半，代表現屬逾一年半港股表現最差的時刻，邏輯上若非急於要在今年底前上市，否則潛在上市公司應在明年才會部署招股。

再者，市差也影響潛在公司在港上市意欲，上述暫於12月已上市的十隻新股，其中九隻於公開發售部分的認購率均少於10倍，佔比高達九成。

受市況差影響，暫於12月已上市的十隻新股，其中九隻於公開發售部分的認購率均少於10.00倍，佔比高達九成。（資料圖片）

十隻新股 八隻暫破發

撇除雲音樂（9899）孖展認購率為8.92倍，餘下八股則介乎1.37至3.64倍，均少於5倍，可見招股反映極差。誠然上市後新股表現亦見欠佳，上述十隻股份，按12月17日收市價計算，多達八隻已「破發」，其餘兩隻是12月13日和17日上市的雍禾醫療和德商產投服務 （2270），較上市價高11.27%和2.47%，留意這兩股於上周五相對在接近全日低位和正是低位收市，本週表現未許樂觀。

至於現正招股的泉峰控股，於招股首日（17日）錄得孖展認購金額約4.03億元，相對公開發售認購額約3.14億元，計出孖展認購率約1.29倍（連同現金認購預算為4.54倍），暫時認購反應欠佳。

雲音樂（9899）早前公開招股，孖展認購率錄得8.92倍。（資料圖片）

三項全球動力工具統計排名均躋身前列

泉峰控股是一家電動工具及戶外動力設備（Outdoor Power Equipment，OPE）的全球供應商，專注於鋰電池系統技術領域的創新。根據報告，按收入計，集團於2020年在全球動力工具及OPE市場中綜合排名第13位，約佔1.9%的市場份額。

至於在全球動力工具市場中排名第9位，佔1.7%的市場份額，在全球OPE市場中排名第十位，約佔2.1%的市場份額。截至2018至2020年底之三個完整財政年度，股東應佔溢利分別約負1,408萬、3,398萬和4,436萬美元，相對2019和2020年表現分別是轉虧為盈和增長30.56%。

盈利表現漸入佳境 具中長線投資價值

另外，截至2019和2020年6月底之溢利約1,806萬和8,606萬美元，同比增長高達3.76倍。觀乎盈利表現漸入佳境，加上自2019年起錄得盈利，並見高速增長，證明此股已具備中長線投資價值。

至於招股價定位亦見偏低，截至2021年6月底的每股資產淨值折合介乎10.8321至11.7319港元，相對招股價介乎37.60至43.60元，產生市賬率為3.47至3.72倍。而此乃機械裝備及器材板塊的股份之一，上市時市值介乎180.27億至209.03億元，筆者參考市值介乎100億至250億港元之間可比擬的四隻股份（截至2021年12月17日收市）。

泉峰控股是一家電動工具及戶外動力設備（Outdoor Power Equipment，OPE）的全球供應商，專注於鋰電池系統技術領域的創新。（網上截圖）

與同業市賬率相比 招股價定位較吸引

按市值大至小排序為力勁科技（0558）、三一國際（0631）、中集安瑞科（3899）和森松國際（2155），分別約243.62億、241.29億、231.12億和118.48億港元。相對市賬率 （TTM）為7.24、2.44、2.52和5.92倍，平均值為4.53倍，高於泉峰控股的3.47至3.72倍，反映招股價定位吸引。

此外，上述4間公司之平均值相對泉峰控股的每股資產淨值折合10.8321至11.7319港元，參考每股合理值為49.10至53.10元，較招股價介乎37.60至43.60元，產生潛在升幅為30.59%至21.79%。至於基石投資者將獲發介乎約4,355萬至3,756萬股，佔招股規模60.56%至52.22%，因高於25%，表示認購規模偏大，間接反映招股價定位吸引。

雖然如此，礙於大市投資氣氛差，於12月30日上市時股價表現難料，不過從股規模約7,192萬股H股，較常見的2.5億股顯著為少；而扣除4名基石投資者預算獲發股份數目後，招股規模街貨量約1,524萬至1,664萬股，街貨量少於1億股反映上市後街貨量偏少，視為上市後股價上揚的有利條件。

就著2021上半年折合股東應佔溢利折合高逾6.7億港元而論，為今年鮮有的高盈利能力IPO股份；而上述市場較多關注的力勁科技，於2021/22財政年度截至2021年9月底的首六個月溢利亦不足3.24億港元，較上述泉峰控股的超過6.7億港元少逾一半，故此若有意尋找中長線投資目標，此股值得認購。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。