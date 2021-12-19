華置私有化失敗後　Ken Sir料出現四大可能　公司供股機會低

華置﹙0127﹚私有化遭獨立股東否決。持有華置600萬股實物股票、明言反對方案的香港中小型業主會創辦人﹑人稱Ken Sir撰文表示，在資訊發達的年代，小股東不難學懂保護自己的權益。大股東想以折讓價私有化圖利是可以理解的，但折讓過大，小股東的團結絕對可以讓其私有化計畫失敗。

他又稱，過往有些資本家通過上市公司籌集資金，然後用心經營多年，使公司資產淨值上升。然而，其資產升值卻沒有反映在股價上。假以時日，再以高折讓將公司私有化。經此一役後，他相信這方法經已行不通。

Ken Sir 又稱，華人置業私有化失敗後，他相信會出現四大可能。一是，一年後私有化會捲土重來。相信大股東這次應該能夠接受小股東的意願，定價必然會高於今次私有化４元作價，他預期介乎6至8元之間。Ken Sir 籲散戶不用著急。如果復牌後股價下試3元或以下，對他來說, 反而是個吸納良機。

二是，公司可能會再度出售資產，然後派發特別股息，自製私有化效應；三是，小股東聯合向管理層施壓，要求改善和透明化公司運營以及增加派息等；四是，公司可能會「供股」，利用上市條例授權下攤薄小股東的反對話語權。但Ken Sir稱，他覺得可能性不大，原因首先公司內的資金充足，並沒有短期債務問題。其次或因管理層的錯誤決定，購入恒大﹙3333﹚相關資產，導致公司虧損超過100億元，而引致股價下跌。若之後再供股的話，就等於要所有小股東再受二次傷害。必然導致市場會有更大反對聲音，甚至引發起一場維權的訴訟。

Ken Sir補充，從這件事清晰地反映出，小股東的團結絕對能擊倒高牆。當然，他相信也有一些股東因為私有化失敗感到恐懼而拋售股票，導致股價波動，但相信這種情況只是短暫的。鑑於求過於供，從中長期來看，股價應該會回升至合理水平。

Ken Sir續稱，他也會襯低位再度大力增持，目標是2.1%無利害股東的否決權，「始終公司優質資產折讓幅度過大吸引，而相信他﹙大股東﹚短期內會考慮再私有化。」