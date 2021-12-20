渣打遭PRA罰款4655萬英鎊　因流動性預期監管報告存缺陷

英國審慎監管局（PRA）宣布，對渣打銀行處以4,655萬英鎊罰款，因該行未能開放與PRA合作，以及就治理及有關特定PRA流動性預期管控進行監管報告方面存在缺陷。今次是僅是PRA進行執法案件中，該機構歷來最大罰額。

PRA指出在2017年10月，該機構向渣打實施一項臨時的額外流動性預期，以回應對該行美元流動性風險憂慮，可是在2018年3月至2019年5月期間，該行在報告流動性指標時犯5次錯誤，反映出PRA無法對該行美元流動性頭吋有可靠看法。其中一項失誤為該行就相關問題進行4個月內部調查後，才將錯誤通知PRA。

調查又發現渣打並無實施措施，以規定何時應將流動性錯誤及潛在流動性錯誤通知PRA，亦無確保擁有適當人力資源來調查流動性指標的潛在錯誤。

較原來罰款減3成

PRA指出渣打同意解決有問題，因此將原來須支付的6,650萬英鎊罰款減少30%，最終處以渣打罰款為4,655萬英鎊。

渣打回覆本地傳媒時指出，接受PRA有關其美元流動性報告錯誤的發現，並強調屬自行識誶及自行改正，有關失誤並無對整體流動性帶來影響，又指出流動性在2018至2019年錯誤發生時維持充裕。

該行又指出接受有關延遲通報等錯誤，已進行內部檢視，亦強調在調查過程中一直主動合作，並對其流動性及監管報告流程及控制作出重大投資，目前已有明顯改善。