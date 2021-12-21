薇婭逃稅　微博抖音快手全網被封　帶貨一姐跌下神壇

12月20日，浙江省杭州市稅務部門發布消息，薇婭偷逃稅被追繳並處罰款13.41億元人民幣。目前經查詢，薇婭微博、抖音號、淘寶直播間、快手、小紅書等平台賬號相繼被封。

綜合媒體報道，12月20日下午，薇婭通過微博發布致歉信稱，在自查和調查過程中，發現自己確實在稅務上有違反稅收法律法規的行為，對此深感愧疚，在此向公眾道歉，並表示，願意為自己的錯誤承擔一切後果。

隨後，薇婭丈夫董海鋒在其官方微博發布致歉信，信中表示：「我深知我們在稅務上並不專業，因此聘用所謂的專業機構幫我們進行稅務統籌合規，但後續發現這些所謂的合法合規的稅務統籌均存在問題。」

針對薇婭偷逃稅被處罰一事，《人民日報》發表評論：薇婭偷逃稅被處罰是一記警鐘，無論名氣再大、人氣再高，一旦偷逃稅就難逃制裁。身為頭部主播，更該帶頭守法。享受新業態帶來的制度紅利，就須展現與之匹配的法治素養。自覺依法納稅，法治軌道內的流量變現才有意義，規範發展的新業態才有未來。

直播人士：員工頻繁舉報偷稅漏稅

中國財聯社報道，前述行業人士就職於淘寶某頭部主播工作室，據他介紹，從2020年開始，業內就不乏有員工舉報主播偷稅漏稅的消息傳出，今年相關部門介入也不足為奇。據他介紹，直播行業野蠻生長、迅速膨脹，偷稅漏稅是行業普遍問題，頭部主播因本身銷售額大，繳稅數額也會非常驚人。

「現在整個行業都在被調查，估計應該是先補繳，稽查會調查MCN公司和主播個人的分成比例是怎麼樣的，然後定一個行業標準，再去查各家的流水，最後確定繳納比例，也是整頓行業亂象吧。」該行業人士解釋稱。

頗值得玩味的是，今年雙十一直播帶貨堪稱如日中天。天貓雙十一預售首日，李佳琦和薇婭合集銷售額達到189億元，成為首個刷屏數據。

就薇婭來說，其MCN機構為杭州謙尋電子商務有限公司，實控人為薇婭的丈夫董海鋒。而薇婭本人任法人的公司有8家，均是在2019-2020年間密集註冊成立。

值得關注的是，12月6日，一條「薇婭夫婦合夥企業註銷」的新聞登上熱搜，據企查查顯示，杭州謙壹企業管理合夥企業（有限合夥）發生工商變更，企業狀態由存續變更為註銷，註銷原因為決議解散。

而根據杭州稅務局在答記者問中表示，此次薇婭涉及的稅款問題，則是2019年至2020年期間，通過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款，通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款以及從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

目前，加強網絡主播稅收監管已是大勢所趨。部分網絡主播的稅收違法行為，擾亂了稅收徵管秩序，破壞了公平競爭的市場環境。稅務部門同時表示，將依法依規對有關網絡主播稅收違法行為進行查處，有利於平台經濟長期規範健康發展。