土耳其里拉急劇波動　政府出手穩匯價　股市一天內兩次熔斷

當地時間12月20日土耳其里拉飆升，從紀錄低點反彈。里拉兑美元匯率一度上漲25%至1美元兑12.28里拉，盤中里拉曾觸及紀錄低點18.36。 追蹤的31種主要貨幣中，里拉周一漲幅居首。

綜合媒體報道，土耳其政府周一（12月20日）宣佈了一系列措施，其中包括推出一項新的計劃，保護儲蓄額免受本幣波動的影響。總統埃爾多安在安卡拉主持召開內閣會議後表示，如果里拉兑硬通貨的跌幅超過銀行承諾的利率，政府將彌補里拉存款持有人的損失。

這些措施旨在緩解散户投資者對美元的需求，結束里拉持續三個月的動盪。

富國銀行外匯策略師Brendan McKenna表示，「此舉可能對里拉有幫助，但我認為這取決於政府的公信力，以及儲户是否認為這是一項切實可行的政策。目前，土耳其的政府機構沒有很多信譽，所以要博得裏儲户的信任可能並非易事」。

自去年9月以來，里拉兑美元已貶值約一半，在埃爾多安上個月公布了依賴於降息和貨幣貶值的經濟模型後，里拉兑美元的跌速加快。

標普和惠譽最近將土耳其信用展望降至負面。

與此同時，本周一，土耳其股市又兩次盤中熔斷。最終，土耳其伊斯坦堡證交所全國100指數收跌1.35%，報2056.36點，跌離上周五（12月17日）所創盤中歷史高位2406.87點和上周四（12月16日）收盤歷史最高位2278.55點。