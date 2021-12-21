三大利淡壓港股　確認大市見底要一條件　留意信義玻璃瀉後發盈喜

環球金融市場下挫，美股道指隔晚再挫433點，標普500指數三日跌幅是逾半年來最急，商品方面紐約期油急挫近4%，主因英美央行加快收水，加上Omicron變種病毒的傳播速度明顯較快，世衛首席科學家認為目前斷言Omicron較其他變種病毒所造成的症狀較輕，是言之尚早。

對於港股而言，雪上加霜的是內房債務危機纏繞不散，債務違約的佳兆業昨日復牌急挫14%，觸發內房股板塊全線下挫。要確認大市見底，首要條件是上述三大利淡因素，有出現改善或是明朗化的情況。



道指急挫433點 35000關不保

英美央行上周宣布加快收水，當中美國將縮減買債規模倍升至300億元，英國更成為G7國家中首個加息。美聯儲會議後，委員的講話強化了市場對明年聯儲有機會落實加息三次的預期，當中高盛最進取，料最快加息的時間，可能是明年3月。隨投行陸續調整加息時間表預測，投資者開始加快重新資產配置，明顯看到股票成為拋售對象，隔晚美股三大指數挫1.1%-1.2%，是連續第三日下挫，道指急挫433點，35000大關不保，與納指雙雙跌穿百日線。

除了主要央行收水外，Omicron變種病毒亦成環球股市下跌誘因，世衛首席科學家斯瓦米納坦認為目前斷言Omicron較其他變種病毒所造成的症狀較輕，是言之尚早，隨著確診病例上升，所有醫療系統都會承受壓力。世衛建議各國取消聖誕和新年慶祝活動。認為取消活動並押後慶祝，總好過慶祝之後要悲傷，又強調2022年必須是結束疫情大流行的一年。

投行陸續調整加息時間表預測，投資者開始加快重新資產配置，明顯看到股票成為拋售對象，隔晚美股三大指數挫1.1%-1.2%，是連續第三日下挫。(資料圖片)

英國確診數是疫情爆發以來第二高 首相稱若有需要會毫不猶豫行動

最新英國新增91743宗新冠病毒確診個案，是疫情爆發以來單日第二高，再多44名患者死亡。

第三方面是內房債務問題，對港股困擾極深，即使上日人行貨幣政策意料之外地轉向寬鬆，逾一年半以來首次下調相當於本港最優惠利率的貸款市場報價利率(LPR)，仍無助大市止跌。內房股續成重災區，佳兆業 (1638)發生債務違約後今復牌，股價急挫14%。債台高築的融創(1918)瀉近18%。

最後藍籌股份方面，今日要留意信義玻璃(868)上日急挫逾9%，收市後集團發盈喜，預告全年純利大增70%-85%，相信在盈喜消息帶動下，有機會回穩。