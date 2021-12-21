稻草熊娛樂再飆兩成　四日累漲近1.55倍　擬收購上海金禾影視傳播

稻草熊娛樂（2125）擬收購上海金禾影視傳播，股價今早急彈，現升21.98%，報5.55元，暫錄四連升，累升近1.55倍。

稻草熊娛樂公佈，與江蘇稻草熊、目標公司上海金禾影視傳播有限公司、上海哲雅與創始人於昨日（20日）就貸款及可能收購事項訂立無法律約束力的意向書。

據意向書，稻草熊娛樂與江蘇稻草熊同意向上海哲雅提供本金額4000萬元人民幣的貸款，按照年化利率6%（單利）計息。上海哲雅應使用貸款回購上海景璨壕麥文化傳播中心（有限合夥）持有的目標公司8%股權。稻草熊娛樂與江蘇稻草熊有權通過債轉股的方式將上海哲雅結欠的貸款本金額與收購上海哲雅持有的目標公司約16.67%股權（第一階段收購）的對價進行抵扣。

近日，稻草熊娛樂旗下古裝仙俠愛情劇《月歌行》密集放出宣傳海報，定檔播出在即。據內媒統計，下半年以來，稻草熊娛樂的待播電視劇如《前行者》、《我的砍價女王》、《公子傾城》等相繼實現開播上映，符合公司在今年中報給出的業務推進預期。

值得注意的是，稻草熊娛樂今年5月被證監會指股權高度集中。該公司於4月19日，21名股東合共持有1.68億股，佔已發行股本24.41%，連同4名主要股東持有的5.08億股，佔已發行股本73.8%，合共相當於已發股本98.2%。亦意味只有1,235.3萬股，佔已發行股本1.8%，由其他股東持有。