港交所2021年回顧　日均成交按年增32%　新股集資較去年高位回落

香港交易所發表《2021年回顧》，認為今年是港交所格外繁忙而充實的一年，成交額及前三季度業績均創歷年新高。現貨股票市場的日均成交金額較去年增加32%，而衍生產品市場的日均成交量則較去年增加3%。

新股發行方面，儘管新股數目和集資額較2020年的高位有所回落，截至12月17日共有92隻新股上市，首次公開集資額達3,189億元。其中有54家是新經濟公司，包括32家醫療保健及生物科技公司，佔期內香港首次公開招股集資額的86.6%。

今年11月，港交所刊發有關建議優化和簡化海外發行人上市制度的諮詢總結，並拓寬了第二上市制度，歡迎在海外上市、經營傳統行業的大中華公司來港上市；同時允許符合一定條件的發行人在保留現有不同投票權架構或可變利益實體架構的前提下來香港雙重主要上市。

此外，港交所上周正式宣布推出「特殊目的收購公司」（SPAC）上市制度，新機制將於2022年1月1日起生效。香港引入SPAC上市制度可以為市場提供一個在傳統的首次公開招股以外的上市渠道，吸引更多來自大中華區、東南亞以至世界各地創新行業的公司來港上市，有助於推動富有潛力的企業新星的發展。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，「自從加入香港交易所以來，我一直專注於多個核心戰略目標，包括鞏固香港交易所作為國際融資中心的獨特地位；將香港發展成亞洲首選風險管理中心；擴大我們的中國A股離岸產品生態圈；以及提升香港市場的整體吸引力等。過去六個月我們在多方面都取得了重要進展，特別值得高興的是順利推出我們的首隻A股期貨產品以及即將在2022年1月1日實施、為香港度身訂造的SPAC上市機制。」