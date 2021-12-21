印度股市本季錄40億美元淨流出　盧比恐成亞洲最差貨幣

印度股市在2021年10月創下歷史高位後，急速逆轉。四季度，外國資金紛紛開始逃離印度股市，撤資額達到40億美元。與此同時，當地貨幣盧比本季度下跌了2.2%，恐將成為亞洲表現最差的貨幣。



《財聯社》周二（21日）報道，外國投資者正在拋售印度股票，高盛集團（Goldman Sachs）和野村（Nomura）最近下調了對印度股市的預期，理由是估值過高。

目前，對Omicron（奧密克戎）病毒變種的擔憂正在衝擊包括印度在內的全球市場。創紀錄新高的貿易逆差，以及印度央行與美聯儲的政策分歧也削弱了盧比的套利吸引力。

「貨幣政策分歧和經常帳缺口擴大導致盧比近期貶值。」印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank Ltd.）全球市場銷售、交易和研究部門主管B. Prasanna表示。

對印度央行來說，盧比貶值是一把雙刃劍。雖然在經濟從疫情中復甦的初期，盧比走弱可能會刺激出口，但它也會帶來輸入性通脹風險，並可能使央行難以在更長時間內將利率維持在創紀錄低位。

外匯風險管理諮詢公司QuantArt Market Solutions預計，到明年3月底，盧比兑美元匯率將跌至78，較2020年4月創下的76.9088盧比歷史低點還要低。而彭博社調查的交易員和分析師預測，盧比兑美元匯率將跌至76.5盧比。盧比今年將連續第四年下跌，跌幅約為4%。

印度股市從10月峰值急轉直下

外國投資者撤資已導致印度基準股指標普BSE Sensex指數較今年10月創下的歷史高點下跌約10%。

儘管如此，Sensex指數的一年遠期市盈率仍接近21倍，遠高於MSCI新興市場指數的12倍，這意味着印度股市還有進一步下跌的空間。

此外，本季度印度債市也流出了5.87億美元的資金。

隨着進口增加，印度11月貿易逆差擴大至約230億美元的歷史新高，看空盧比的呼聲不斷高漲。高盛表示，印度央行流動性充裕，一定程度上由印度央行購買美元的舉措所創造，可能會讓央行在2022年難以進行同樣程度的干預，以遏制盧比跌勢。

不過，並非所有人都持悲觀態度。瑞銀（UBS AG）表示，隨着印度人壽保險公司（Life Insurance Corp. of India）等公司的上市，外資流入可能會在未來一個季度出現逆轉，這可能會對盧比起到支撐作用。外界預期，印度人壽保險公司有望創下印度規模最大的IPO。