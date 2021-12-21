31省份中樓價跌幅最大　黑龍江部署全力衝刺地產業增長

中國房地產業進入「凜冬」令不少地方政府頻出扶持舉措。黑龍江省住建廳周一（20日）召開全省房地產業經濟運行調度會議，研究部署年底前房地產業增長工作。會議要求多措並舉促銷，落實優惠政策。強調要因城施策，進一步加大工作力度，跳起摸高，確保今年工作收好尾，明年工作起好步。

據黑龍江人民政府網站發布的消息，會議要求，一是要多措並舉促銷。要在滿足本地居民購房的剛性需求和改善性需求方面想辦法、促銷售、見實效，積極組織協會、商會服務房企，為房企搭建平台，開展「線上」、「域內外」商品房促銷活動。二是要落實優惠政策。要落實各類購房補貼優惠政策，有效激發群眾購房需求，釋放消費潛能。三是要積極引導市場預期。要加強輿論引導，增強房地產消費意願，提振市場信心。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，此次黑龍江省住建廳的調度會議，是中央經濟工作會議以來首個省級支持房地產的政策，值得房地產行業各參與者的關注。「當前全國房地產市場降温壓力大，各地更要密切關注房地產市場的問題，積極做到因城施策。」

黑龍江省樓價跌幅居首

有報告統計顯示，今年以來內地31個省份中，黑龍江樓價跌幅居首。

中國國家統計局公布的數據顯示，11月70個大中城市中，黑龍江省省會城市哈爾濱二手樓價按月下跌1%，這也是70城當月二手樓按月最大跌幅。同期，黑龍江商品房成交金額按年增速為負18%，在31省份中排名第29位，僅比雲南和青海兩省壓力略小；房地產施工面積、房地產開發投資額的按年增速排名分別倒數第一、第二。

此外，根據黑龍江統計局公布的數據，位於黑龍江省中部的綏化市1月至9月房地產開發投資一反上半年增長態勢，開始呈現負增長；商品房銷售面積、銷售額增幅均連續6個月收窄，但仍保持倍速增長。該市房地產開復工項目81個，按年增加9個，完成投資41.6億元人民幣，按年下降47.1%，兩年平均增長19.1%，連續3個月按年下降，且降幅有逐月擴大趨勢。