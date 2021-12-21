商湯稱霸亞洲AI市場　按估值中國獨角獸中僅排第十｜企業熱評

港產人工智能獨角獸商湯（0020）再度招股上市，招股期為周一（20日）至本周四（23日）中午，並將於下周四（12月30日）掛牌。公司於2014年在香港成立，經過6年的努力，成為行業的亞洲第一。



商湯在胡潤《2021全球獨角獸榜》（Global Unicorn Index 2021）排行由去年的第35位，大幅躍升至第28位，企業估值由去年的500億元（人民幣‧下同）至升770億元。今年上半年，商湯科技軟體平台的客戶數超2,400間，其中超250家《財富》500強企業及上市公司，期內收入16.51億元，按年增長91.8%，股東應佔虧損37億元，去年同期則蝕53億元。另外，又據沙利文的報告顯示，商湯科技收入在2020年位列行業亞洲第一。

胡潤發布《2021全球獨角獸榜》，字節跳動以2.25萬億元人民幣估值成為全球最大獨角獸。

字節跳動螞蟻包辦頭兩位

胡潤發布《2021全球獨角獸榜》，字節跳動以2.25萬億元人民幣估值成為全球最大獨角獸，超越估值1萬億元、阿里巴巴 （9988） 旗下的螞蟻集團，Elon Musk創立的SpaceX估值6,400億元。

中國的獨角獸公司則以電子商務和健康科技行業居多。中國頭十大獨角獸除了字節跳動、螞蟻集團、菜鳥網絡，京東科技、微眾銀行、Shein、小紅書、大疆、元氣森林和商湯科技，其中快速時尚電商Shein排名跳升得最大，而元氣森林則為新上榜獨角獸。報告又指，全球共有1,058家獨角獸企業，比去年增加472家。美國以487家排名第一，比去年增加254家。中國以301家排名第二，比去年增加74家。共有673家獨角獸新上榜，中國佔146家。

Shein官網，產品通通「平到喊」。（Shein）

獨角獸新秀電商Shein外國興起 下載量超亞馬遜

中國獨角獸總有奇招爆出，中國獨角獸大多以中國為主要市場，不過值得留意的是快速時尚電商Shein，在外國火熱程度不亞於字節跳動旗下的TikTok海外版。

Shein於2008年由許仰天創辦，公司以廉價、款式多的時裝作招徠。雖然市場和時裝設計師曾不斷表示被Shein「抄款」，但無阻其應用程式在美國下載量超越亞馬遜，成為iOS和Android平台上下載量最高的購物應用程式，並在54個國家和地區的iOS購物應用程式中位列第一。

Shein吸引海外大批年輕女性消費者，每日活躍用戶多達2,400萬名，撼贏零售巨頭H&M和Zara。根據數據分析公司Earnest Research的統計，2021年上半年，Shein在美國快速時尚市場份額由13%急增至28%，超越H&M和Zara兩大巨頭，並進佔巿場第一。按胡潤發布《2021全球獨角獸榜》，Shein去年由估值100億元、排行256位，至今年急彈至估值1,300億元、排行16位。從此可見，中國獨角獸在海外市場的競爭能力。

除了現時商湯正準備上市之外，螞蟻集團亦有上市打算惟被中證監煞停、京東科技於4月時撤回科創板上市後有傳或改道在港IPO上市、小紅書一度傳赴美上市等，但現時均久久未有新進展，而其他排行在商湯之上的獨角獸上市計劃亦只聞樓梯響。商湯既然示範如何在被美國制裁之下依舊進行上市，相信可加大日後中國獨角獸來港上市的信心，特別是一度被挾在中美之爭的字節跳動。