騰訊要求抖音為《斗羅大陸》賠償8億元人民幣

騰訊（0700）自2021年6月至12月10日，以侵害著作權為由共起訴抖音168次，索賠總額近30億元（人民幣‧下同）。近日，持續8個月之久的長短視頻之爭有了新進展。騰訊向法院申請變更訴訟請求，將《斗羅大陸》索賠金額從6,160萬元提高到8億元。

據《界面新聞》報道，2021年6月初，騰訊在重慶市第一中級人民法院為《斗羅大陸》動漫申請了訴前行為保全，認為抖音平台內的用户上傳內容侵害了《斗羅大陸》著作權。騰訊要求抖音立即刪除所有侵權視頻，立即採取有效措施過濾、攔截用户上傳及傳播的侵權視頻。在未經實質審理的情況下，法院於收到行為保全申請的兩天後作出裁定，支持了騰訊的請求。

另據《證券時報》報道，幾乎與《斗羅大陸》行為保全同時，抖音母公司字節跳動也在6月份向重慶一中院提出對電視劇《亮劍》的行為保全申請。字節跳動要求騰訊視頻立即刪除涉及《亮劍》的侵權內容，並採取有效措施避免侵權重複出現。

但與《斗羅大陸》案的程序不同，法院就《亮劍》的行為保全組織了聽證會，並通知騰訊到場參加。法院聽證後認為，騰訊獲知保全申請後阻止了侵權視頻傳播，因此沒有採取行為保全措施的緊迫性，駁回了字節跳動的申請。

據相關人士透露，2021年6月至12月10日，騰訊以侵害著作權為由，在全國13個省份的18家法院起訴抖音168次，標的總額超過29.43億元。其中億元以上標的額的案件有4起，《斗羅大陸》標的額最高，達到8億元；其次是《你是我的榮耀》，為7.55億元。