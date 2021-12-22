強積金｜政府擬放寬MPF買中國國債　許正宇料明年中完成修例

強積金制度自2000年起開始實施，為香港勞動人口的退休生活作儲蓄，目前管理共約1.2萬億港元的資產，港府擬放寬強積金投資中央政府及政策性銀行未評級債券。

財庫局局長許正宇在網誌表示，計劃修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及三家政策性銀行納入為「獲豁免當局」，令強積金可投資在未有評級的中央政府、國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行的債券。

他預計，最快可於明年年中，經立法會完成修例及生效，會以循序漸進的方式放寬強積金投資限制，對未來納入內地其他政府機構的債券於豁免範圍內持開放態度。

許正宇解釋，目前「獲豁免當局」包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構，若不屬於「獲豁免當局」發行的債券，則必須在個別債券層面（而不是發行主體層面）獲得一定評級。

他續指，由於並非所有中央政府及政策性銀行發行的債券都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資。截至今年9月底，相關投資只佔強積金總資產值的0.27%（26億元人民幣），規模遠少於投資在內地商業機構發行的債券（230億元人民幣，佔強積金總資產值的2.41%）。

許正宇稱，香港特區是國家不可分離的一部分，中央政府應與特區政府在規管強積金投資的相關法例中，同樣豁免於信貸評級的投資限制。中央政府及內地政策性銀行債券具備派息、穩定及低風險的優勢，便利強積金投資正好讓制度有更多元及穩健的投資選項和回報。