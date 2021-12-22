日本專家呼籲政府十年投入10萬億日圓　振興晶片業

據《華爾街見聞》報道，日本政府宣佈，在補充預算案中提供68億美元投資，支持國內尖端晶片生產企業的發展。

由於新冠疫情，全球晶片供應短缺，擾亂了製造業經濟的發展，促使各國紛紛加強了國內晶片產業。

《彭博》於周二援引日本晶片委員會高級顧問、東京電子前總裁東哲郎表示，有無政府的支持是日本晶片產業未來競爭力的關鍵。

他認為，日本政府應該在下一財年提供稅收減免，並在未來十年投資10萬億日圓（約880億美元）的刺激，以重振國內晶片製造產業。

日本首相稍早前表示，將為日本國內晶片生產提供超過1.4萬億日圓（約123億美元）的投資。

本周，日本政府宣佈，在最新補充預算案中設立了7,740億日圓（約68億美元）的專項基金，支持國內尖端晶片生產企業的發展。

對此，東哲郎預計，日本政府對晶片產業當前這種資金水平的扶持會在未來幾年持續下去。他表示：

這是日本政府努力扭轉該行業數十年衰退的開始。

日本晶片市場佔有率正在收縮

日本作為製造業大國，由於多年來日本政府對晶片產業的投資不足，日本晶片製造在全球市場的份額越來越小。

日本今年將重振晶片產業列為國家重點項目，目標是到2030年將國內晶片收入增加兩倍，達到13萬億日圓。

日本政府承諾，對台積電最近宣佈的即將在日本西部投資70億美元的製造工廠，將會承擔一半成本。

此外日本政府還承認，與晶片製造商蘋果公司的合作對未來幾年提高日本晶片製造能力是很有必要的。

東哲郎表示，日本還需要十年左右的時間才能進入現代晶片製造的前線陣營。在這段時間內，他期望日本能實現2納米和3納米晶片的量產。