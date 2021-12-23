港股回購激增　股市與向上轉捩點漸近？

12月以來共計87家港股上市公司累計回購4.48億股股份。分析人士稱，歷史上港股回購激增均出現在恒生指數底部區域附近，接近市場走勢拐點。

據《中國證券報》周四（23日）報道，截至周二（21日），港股市場上12月共計87家上市公司累計回購4.48億股股份，總金額達42.27億元；11月參與股票回購的公司數量為70家，而去年12月全月僅有52家。

12月回購金額居前的部分港股公司

實施股份回購的港股上市公司中，既有佳民集團（8519）、摩比發展（0947）、世紀城市國際（0355）等股價不足1元的上市公司，也有藥明生物（2269）、碧桂園服務（6098）、長和（0001）、平安好醫生（1833）、小米集團-W（1810）、啟明醫療-B（2500）等熱門股、藍籌股。

其中，藥明生物在12月16日、17日、21日通過集中競價交易的方式分別進行了794.35萬股、778.55萬股、395.5萬股股份回購，3個交易日累計回購1,968.4萬股股份，累計回購金額達17.5億元。平安好醫生、小米集團-W、石藥集團、敏華控股（1999）、復星國際（0656）這5家上市公司在12月份累計回購的金額均超1億元。

「從回購的行業來看，12月參與股票回購的上市公司主要都集中在科技、地產建築、醫藥和消費行業，而這些行業正是港股今年調整較大、跌幅居前的行業。」 川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，「這些行業內的公司參與股票回購的行為，可以被看作向市場傳遞積極訊息，以提振市場信心，支撐低估值公司。」

據統計藥明生物已斥資17.5億元回購。（資料圖片）

提振市場投資信心

回顧歷史數據，歷史上港股回購激增均出現在恒指底部區域附近，而回購潮大概率將提振市場投資信心。出現回購潮之後，港股市場往往會出現明顯上漲。

港股市場2000年後的第一輪回購潮出現在2008年，全年回購金額達到175億元。2009年一季度，港股市場企穩，恒指在2009年3月至2009年12月的時間內，累計漲幅達70.72%。

第二輪回購潮出現在2011年的3月至12月，階段回購額共98億元，規模較第一輪回購潮有所減少。2012年前4個月，恒指漲幅超14%。

第三輪回購潮在2013年的3月至7月，階段回購金融共計69億元。當年下半年，恒指累計漲幅超12%。

第四輪迴購潮在2015年7月至2016年3月，階段回購額達到275億元，可以說是規模最大的一次。此後，恒指一路上漲，並創下歷史新高，在2016年3月至2018年1月漲幅高達72.08%。

第五輪回購潮是在2018年9月至11月，階段回購額為82.37億港元。2019年1月至4月，恒指累計漲幅接近15%。

對於近期港股上市公司密集回購，市場分析人士認為將掀起新一輪迴購潮，從而提振港股市場投資信心。恒指自2021年2月中旬起便持續震盪走低，截至12月22日收盤，2月以來累計跌幅超18%，當前恒指點位在23000點附近。

市場分析人士表示，目前港股公司大規模回購，不僅因為公司認為當下股價被大幅低估，還表示公司對未來的發展充滿信心，且有充裕的現金流。

「從歷史數據來看，港股大規模回購或意味着市場下跌空間有限，在回購潮結束後或將迎來一輪上漲行情。」陳靂說。

機構唱好明年行情

目前港股雖然趨勢偏弱且投資情緒不高，但仍具有估值窪地和優質企業強勁基本面的支撐。在分析機構看來，港股市場2022年大有可為。

在陳靂看來，現階段港股在全球市場中表現較弱，港股估值持續走低，後市下跌空間有限。此次回購潮的出現，或提振市場信心，港股有望在2022年走出築底反彈的行情。

「尤其是2021年調整較大的科技板塊和消費板塊，隨着基本面改善，或迎來新一輪上漲機會。」陳靂說。

興業證券全球首席策略分析師張憶東預計，港股2022年「找尋自信式」恢復性上漲，恒指有望觸摸30000點。一方面，隨着中資房地產風險的緩解，2022年恒指中的中資地產股和中資銀行股估值有望修復。另一方面，網路的產業政策環境改善，配置吸引力提升。

德意志銀行報告預計，股票資產將成為中國新增儲蓄的首選資產類別，尤其看好港股，恒指到2022年底可能達到37000點。目前港股經歷半年之久的調整，其風險得到充分釋放，港股的估值處於低位，或將成為「資金的避風港」。