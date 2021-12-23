騰訊首發中期息　實物派京東變相減持　港股考驗二萬三｜巨子股評

恒指重上二萬三，不過成交跌至不足一千億元，動力欠奉。隔晚歐美股市齊升，當中以科技股主導的美股納指表現較佳，再升逾1.1%。港股今日能否跟隨，可注意重磅科技股的走勢，當中騰訊(700)落實「破天荒」宣派中期息的方式，是以實物分派方式，分派京東(9618)股份。對京東而言，分派完成後騰訊總裁劉熾平退任京東董事，騰訊於京東的持股比例也將降至2.3%，變相為減持京東。



恒指陰燭收市 成交跌破千億元

隔晚歐美股市齊升，受惠美國上調第三季經濟環比增長年率至2.3% (初值為2.1%)；以及Omicron疫情有進展，輝瑞口服新冠藥物獲得緊急使用授權，刺激美股三大指數再升，當中納斯達克指數上漲180.81點，或1.18%，表現最好，有35間納斯達克指數成分股觸及新高；道指上漲261.19點，或0.74%，至35,753.89點；標普500指數上漲47.33點，或1.02%，至4,696.56點。

不過港股能否跟隨外圍升勢，未能太樂觀，原因在於上日恒指雖然重上二萬三，惟買盤未見積極，以陰燭收市，同時聖誕假期前資金入市大減，全日成交跌至928億元，不足一千億元，因此能否持續回升，同時應留意重磅科技股的最新動作。

騰訊分派京東後 不再列聯營公司入賬

騰訊早前公布上市以來首發中期息，最終落實派息方法出乎市場所料，騰訊宣布以實物分派京東集團，每21股獲發1股京東A類普通股。此舉對騰訊的財務入帳方式有影響，分派完成後，京東將不再於集團綜合財務報表列作聯營公司入賬。

騰訊於京東持股比例降至不足3%

同時，對京東而言，騰訊在公司的持股比例將由17%，降至約2.3%。同時騰訊總裁劉熾平退任京東董事，考慮到自2014年首次投資至今，騰訊投資京東已經長達近8年，雖然騰訊集團公告表明對京東前景充滿信心，未來雙方將繼續戰略合作，不過今次出現董事變動，相信將會對京東今日股價表現構成明顯沽壓。