比特幣將崩盤？　大學教授：2022年恐跌至1萬美元

Bitcoin（比特幣）年初至今的價格上漲了近70%，推動整個加密市場的總價值達到2萬億美元。然而，最近監管審查的加強和劇烈的價格波動抑制了比特幣的前景。專家警告稱，比特幣可能正走向低迷。

《英為財情》報道，一些專家警告稱，比特幣將在未來幾個月急劇下跌。11月，比特幣價格飆升至近6.9萬美元的創紀錄高點。目前，比特幣低於5萬美元，較峰值下跌了近30%。華爾街將價格從近期高點下跌20%或以上定義為熊市。但值得注意的是，比特幣的波動性是出了名的。

薩塞克斯大學金融學教授Carol Alexander預計，比特幣將在2022年跌至1萬美元的低點，幾乎抹去過去一年半的所有收益。Alexander表示：「如果我是一名比特幣投資者，我會考慮儘快退出比特幣，因為它的價格明年可能會暴跌。」

她看空比特幣的原因是，比特幣「基本沒有價值」，與其說是一種投資，不如說是一種「玩具」。

Alexander警告稱，比特幣可能會像過去那樣，在價格大幅上漲後暴跌。2018年，比特幣暴跌近3,000美元，幾個月前曾攀升至近2萬美元的高點。比特幣支持者經常說，這次情況不同了，因為越來越多的機構投資者正在進入這個市場。

聯合銀行（Union Bank）私人銀行部門首席股票策略師Todd Lowenstein表示，比特幣的價格趨勢與歷史上的許多資產泡沫類似，人們總是認為「這次不一樣」。

投資比特幣的一個常見理由是，它可以作為對沖政府刺激措施導致的通脹上升的一種手段。Lowenstein表示，聯儲局的鷹派立場可能會削弱高估值資產和比特幣的發展勢頭。

不過，並非所有人都認為比特幣的狂歡將在2022年結束。日本比特幣交易所Bitbank加密貨幣市場分析師Yuya Hasegawa表示，「最大風險因素，即聯儲局量化寬鬆已經落地，這可能已經反映在價格中。」