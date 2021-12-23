港股僅「死貓彈」　唯望北水獲釋　冀港IPO明年Q2有好轉｜許繹彬

港股在聖誕假前表現持續不振，儘管暫時看似能收復23000的失地，但每當升穿此水平，大市又再顯得力不從心，患得患失之感。港股踏入第四季，可謂多災多難，中美關係惡化，制裁聲音不停；內房債務危機揮之不去；變種病毒再次肆虐及通脹升温等因素，均對港股前景形成重重圍困的局面，更在此季暫跌至22663的全年低位。尤其臨近聖誕假期的數個交易日，有感港股「跌勢急，沽盤狠」，成交因而大增，但每當有反彈時，僅是「死貓彈」式反彈，成交萎縮，毫無氣勢可言。

最悽慘的是，觀看美股在本季亦因通脹問題而作出調整，但往往不足兩至三天便會收復所有失地；相反港股則因美國調整，而拾及而下，跌幅往往是全球之冠；當美股作出反彈時，港股反彈乏力，不會似美股般狠勁，往往只是高開後回軟或拖慢節奏，呈現橫行格局或高開低走；筆者認為，此情況短期難以改變，加上長假期將至，難寄予厚望，投資者只能寄望2022年首季，國內經濟情況希望有突破性改善，內房債務危機有轉機，從而令資金鬆綁，「北水」重新獲釋，才可令港股起死回生。

港IPO明年第二季有望好轉

談回新股市場，過去曾令股民產生無限憧憬，成茶餘飯後的熱話；無奈踏入第二季後，新股表現完全「走樣」，大部份於首天已跌穿招股價；據資料顯示，香港IPO因受累內地監管連環出拳，令一眾新經濟股及生物科技股上市後全軍覆沒，加上港股走勢疲弱，令原本是年尾最大集資額的「中免」來港卻步，本港全年總集資規模從而跌出全球3甲排名，新股上市後的表現更是「熊」絕亞洲市場。

反觀內地新股成績彪炳，平均比招股價飆逾86%。預期未來香港IPO市場仍取決於港股是否能夠扭轉劣勢，相信2022年首季仍較為審慎，或需待市場習慣監管措施，以及中美制裁風波稍作緩和後才能明朗化，盼2022年第二季有望明顯好轉。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。