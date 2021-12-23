元宇宙熾熱　羅兵咸永道香港加入買The Sandbox虛擬地塊行列

繼早前新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛宣布，投資了區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox，並獲得其中一塊最大的虛擬土地。今日（23日）羅兵咸永道香港亦公布，通過以太坊區塊鏈上的非同質化代幣（NFT）形式，收購區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox Metaverse中的虛擬土地。

羅兵咸永道香港稱，此戰略收購區塊鏈沙盒遊戲中的虛擬土地，是為了探索與客戶及持份者溝通與互動的新方式。

羅兵咸永道亞太及中國區主席Raymund Chao表示，「元宇宙」是數字服務交付方式的一個新轉捩點，將從根本上改變彼此互動的方式，並將為交互和共享信息、數據和經驗提供新方法。

該行又指，已看到不少客戶開始探索元宇宙發展戰略，並預計未來一年會有更多公司跟隨。

鄭志剛擬在Sandbox土地發展「創新中心」

鄭志剛早前稱旗下投資的虛擬世界將包括一個「創新中心」，展示大灣區創業公司的商業成功，內設有10家公司，當中包括香港基因和診斷檢測商Prenetics，物流獨角獸Lalamove，以及知名手機配件品牌Casetify等公司，均與新世界發展和鄭志剛旗下Venture capital firm有合作夥伴關係。

The Sandbox聯合創始人兼首席營運官Sebastien Borget上月30日表示，約有16,000人在中購買了虛擬土地；同時指出當中最實惠的地塊在全球最大NFT買賣平台OpenSea銷售價為為15,179美元（折合約118,092港元）。