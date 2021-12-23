虎年｜金管局：明年1月13日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

明年二月一日是大年初一，金管局與三間發鈔銀行，包括滙豐、渣打及中銀香港宣布，相關分行將於明年1月13日（星期四）至1月31日（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

金管局鼓勵市民利用電子支付渠道包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。主要銀行和電子支付營運商亦會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

為方便市民換鈔並維護公眾健康，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

（a）於提供換鈔服務的首三天，即明年1月13日（星期四）至1月15日（星期六），提早營業時間至早上八時；

（b）指定上述的額外營業時段，即明年1月13日（星期四）至1月15日（星期六）早上八時至九時，專門用作提供換鈔服務；及

（c）加強社交距離及相關措施，例如於明年1月8日（星期六）起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋需在服務開首數天趕往兌換。