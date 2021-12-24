港股半日市僅升30點　賭股表現俏　京東升幅大縮

隔晚美股在聖誕假期前造好，標指收市更創下新高。今日﹙24日﹚平安夜，港股只得半日市，料交投偏淡。

【12:15】港股升42點

港股半日市，恒指升30點或0.13%，報23223點；國指升2點或0.03%，報8201點；科指跌18點或0.34%，報5619點。大市成交額517億元。

金沙收升5.08%，報18.2元，恒指成份股最佳。另外，銀娛﹙0027﹚亦升2.11%，報41.05元。

長實升4%，報48.05元。

京東尾市升幅收窄，收升0.53%，報261元。

【11:03】保利協鑫曾升逾8%

保利協鑫﹙3800﹚一度飆逾8%，現仍升4%，報2.62元，市傳獲高瓴資本入股布局顆粒硅市場。

【10:34】港股一度倒跌

港股一度倒跌，現回升。恒指升46點，報23240點

【09:47】賭股表現俏

港股升幅減緩，恒指升67點或0.29%，報23261點；國指升19點或0.24%，報8223點；科指升12點或0.21%，報5650點。大市成交額122億元。

賭股表現俏，金沙中國﹙1926﹚及銀娛﹙0027﹚分別升4.95%及3.23%。

京東維持升幅，現升3.08%。

長實集團﹙1113﹚332億元售飛機租賃業務，現升1.62%。

【09:20】京東回升逾3%

港股開市造好，恒指高開183點或0.79%，報23375點；國指高開68點或0.84%，報8273點；科指高開53點或0.96%，報5692點。

騰訊控股﹙0700﹚升1.47%，報468.6元，而昨日大瀉的京東集團﹙9618﹚今早回升3.08%，報267.6元。

中國恒大(3333)升0.67%，報1.49元，有報指該公司旗下多家地方子公司員工，因被拖欠工資、公積金等及社保而集體罷工。