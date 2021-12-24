借派息大減京東持股　內地官媒：騰訊解除和被投企業捆綁

中國《證券時報》12月24日發文指出，昨日（12月23日）騰訊控股宣佈中期派息，將價值千億的京東股票分配給股東。這一罕見之舉顯示出騰訊正在調整策略，通過巧妙的方式回饋股東，也解除和被投企業的捆綁。

分紅後，騰訊持有京東的股權比例從17%降低到2.3%，在京東股東中話語權降低，騰訊總裁劉熾平將卸任京東董事。

此次分紅大概相當於騰訊市值的3%，騰訊股東可以直接持有京東股票，是賣掉，還是留在手裏，有了自主操作空間。

文章稱，一般情況下，企業傾向於將財富掌握在手中，分出去是減少手中可掌控資源，減少影響力。不少海外上市公司通過高比例分紅回饋股東，一般這種公司已發展比較成熟，業績也沒有大幅上漲的可能。騰訊這類善於發現機會、一直處於擴張期的公司，並不樂意分掉現金。騰訊善於使用股權工具，對員工激勵也主要是通過股權進行。騰訊的現金和現金等價物有2000億元（人民幣，下同），公司主要業務非常健康，現金流良好，未來大概率也不會缺錢。但騰訊這類公司，應該還是傾向於將相當數量的現金留在手中，另外持有現金和持有股權相比，持有股權引起的輿論關注更高。

文章指出，當初騰訊將經營不善的電商業務交給京東，轉為持有京東股權，可以說是明智之舉，給股東帶來良好回報，雙方共度一段互相成就的時光。不過現時環境有了很大變化。當初投資的主要背景是巨頭爭相擴張，投資京東有遏制對手戰略佈局需求。在反壟斷的大背景下，巨頭選擇聚焦主業，應該是一種趨勢。此前騰訊在數字廣東的股權比例大幅減少，虎牙鬥魚合併也沒有通過反壟斷審查。

京東只是騰訊投資百寶箱中的一粒珍珠。騰訊至今已投上千家公司，很多都是行業翹楚。除了中國國內，騰訊還投資了海外眾多遊戲公司、網路企業，不少在資本市場有上佳表現。

騰訊有龐大的投資資產，躺在騰訊的財務報表上。如今騰訊有意將這類資產轉到股東名下，對股東而言是一種利好，但不利方面也有，意味着投資驅動增長能力減弱。

截至12月23日美股收盤，京東跌近7%，京東港股24日早盤現升逾1%，報262.2港元；騰訊港股高開近1.5%後回軟，現升0.13%，報462.4港元。