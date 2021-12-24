英特爾擬斥90億美元於意國建廠　《路透》﹕雙方正加緊磋商

據《路透》報道，兩位知情人士表示，英特爾和意大利正加緊就投資約80億歐元（90億美元）建設一家先進的半導體封裝廠進行磋商。

這筆交易將確保意大利在英特爾未來十年的對歐投資中佔據10%的份額，英特爾計劃總投資800億歐元，用於提升尖端製造能力，以幫助避免未來的半導體晶片短缺。

消息人士此前對路透表示，對意大利的投資規模為40億至80億歐元。

路透10月曾報道，歐盟最大經濟體德國是英特爾計劃在歐洲建立巨型工廠的首選地，但法國也在考慮中。

英特爾12月23日拒絕就磋商或其可能的投資規模置評，並補充稱，尚未宣佈對其計劃做出任何調整。

擬建的意大利工廠將是一個先進的封裝工廠，使用創新技術編織完整的晶片。

消息人士稱，英特爾和意大利總理德拉吉領導的政府正在討論從開工建設開始的10年內總投資90億美元。

他們補充稱，磋商很複雜，羅馬方面希望在正式確定一攬子優惠條件之前，英特爾先明確其在意大利的計劃，特別是在就業和能源成本方面。

消息人士稱，如果羅馬和英特爾達成協議，雙方將繼續討論工廠選址。

不過，英特爾首席執行官Pat Gelsinger12月稍早表示，他希望2022年初宣佈美國和歐洲新晶片工廠的選址。