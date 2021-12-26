英智庫預測中國2030年將成全球經濟體龍頭

英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）發表一份報告顯示，預料中國將在2030年成為世界經濟體第一。

全球經濟產出將首破百萬億美元

該份報告指，預計2022年全球經濟產出將首次超過100萬億美元（折合約780萬億港元），而中國將取代美國成為第一大經濟體所需時間，比去年預算的推遲兩年。CEBR副執行長麥克威廉斯（Douglas McWilliams）表示，2020年最重要的問題是世界經濟體如何應對通脹，不過美國目前通膨率達6.8%。若情況持續且不受控的話，世界將須為2023年或2024年的經濟衰退做好準備。

港排名2036年將跌至第48位

CEBR又預計，香港於未來五年（2022至2027年）的年均經濟增長為2.9%，而2027至2036年年均增長則降至1.5%。就此，報告預測香港在世界排行榜將從2021年的第40位，下降至2036年的第48位。

近年中國內房頻頻爆債務危機。（資料圖片）

受累內房債務 延後中國經濟規模超美時間

報告又指，印度2022年有機會超越法國，2023年超越英國，重新成為世界第六大經濟體；德國則有機會2033年在經濟產量方面超越日本；俄羅斯或在2036年成為頭10強經濟體；印尼則有望在2034年排名世界第九。

日本經濟研究中心（JCER）早前亦針對亞太地區18個經濟體2035年前的經濟成長作出預測。報告指，中國內地的經濟規模預料會在2033年超越美國，較先前預估的2029年延遲4年。由於中國近來投入減碳行動及多項債務問題，其中房地產業龍頭中國恒大（3333）的破產危機，拖累經濟成長，所以預測超越美國時間延至2033年。