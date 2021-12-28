中國信達、網易入局　螞蟻消費金融最多可承超萬億元消費貸款

中國金融科技巨頭螞蟻集團整改再落拼圖，承擔其「利潤機器」角色的重慶螞蟻消費金融公司，註冊資本將從80億元人民幣增至300億元，一舉成為消金牌照中的「執牛耳者」。分析人士稱，此舉增資最多可以承接4,000億元自營信貸業務，或最多1.3萬億元聯合貸業務；本次增資後「國家隊」持股佔比提升至28%，國資企業參與消金公司的增資有望成為螞蟻集團整改進程中的重要里程碑。

《路透社》報道，業內人士及分析師並認為，預計螞蟻消金初期將主要開展自營業務，螞蟻集團此前披露的1.7萬億元消費信貸業務餘額短期內料遭壓降；同時，在經過一系列整改措施後，螞蟻集團未來再難從微貸業務中獲得超額利潤。

國泰君安測算稱， 完成增資後，考慮消費金融牌照10倍槓桿及聯合貸不低於30%的出資比例，公司最大可放貸餘額達到1萬億元。

中信證券研報則測算稱，消費金融公司資本充足率要求為10%，若按照個人貸款風險權重75%計算，最高槓杆倍數為13倍。 螞蟻消金資本金自80億元增至300億元，其最多可承接的自營餘額自約1,000億元增加至約4,000億元；若全部用於聯合貸款，則最多可以承接的「信用貸」和「信用購」餘額自約3,500億元增至1.3萬億元。按2020年6月末螞蟻集團消費貸款1.7萬億元餘額計算，至少4,000億元須依賴助貸模式。

不過，中信證券並預計，螞蟻消費金融公司的初期業務將以自營為主。

華南一股份行個金部人士認為，短期內螞蟻集團的微貸規模將會出現較大規模的壓降，「下半年來很多用户花唄、借唄大幅度降額已是先兆」；等整改完畢後，如果監管允許銀行間市場發行ABS釋放信貸額度，消費信貸規模或能得以釋放。

對於中國信達（1359）等國資參與增資，民生證券研報指出，本次增資，中國信達、渝富資本合計投資67.8億，增資後「國家隊」持股佔比提升至28%；螞蟻集團自去年11月份暫緩上市以來，監管層面出台一系列政策規範金融科技業務，對於微貸業務的槓桿比例進行嚴格的限制，同時將網路微貸納入監管體系；國資企業參與消金公司的增資有望成為整改進程中的重要里程碑。

「信達主業是不良資產處置，業務層面上與螞蟻難有協同。」一位曾在監管部門工作多年的資產管理公司（AMC）人士稱，作為金融央企的中國信達直接入股，一方面有利於提升螞蟻消金股東背景資質，但另一方面可能也有「引入強勢國資制約大股東這方面的考慮」。

中國信達上周五公告稱，螞蟻消費金融擬新增220億元註冊資本，公司擬出資60億元認購其中20%股份權益，增資完成後，螞蟻消費金融註冊資本則將從80億元增加至300億元；加上旗下南陽商業銀行持有的股份，中國信達將合計持有螞蟻消費金融24.003%股份權益，持股比例僅次於螞蟻集團，位居第二大股東。

增資後，螞蟻消費金融公司註冊資本將位居中國消費金融公司首位，次位則屬於招商銀行旗下招聯消費金融公司，註冊資本為100億元。

阿里巴巴持股的千方科技此前公告稱，基於發展規劃和經營現狀決定不參與螞蟻消金本次增資，持股比例由7.01%降至1.869%。阿里巴巴9988.HK為千方科技第二大股東，持股比例逾14%。

中國央行周一召開2022年工作會議稱，將堅持規範與發展並重，依法加強對資本和平台企業監管，持續做好頭部網絡金融平台整改工作。

利潤空間將大幅壓縮

隨着消費金融公司獲批及增資、花唄借唄品牌隔離、個人徵信公司獲受理，螞蟻集團整改工作似有進入尾聲之勢，但作為曾經利潤最為豐厚的微貸業務，利潤空間將難免遭到大幅壓縮。

前述AMC人士表示，之前螞蟻集團通過全資公司對最賺錢的個人信貸業務進行全鏈條控制，巨大的話語權為螞蟻贏得巨大的利潤空間；而整改至今，股權層面上，「之前全資控制的小貸公司變成了持股50%的消金公司，且資本金大大增加」；業務層面上，「聯合貸款有至少30%出資比例要求，成本大大增加」。

「再加上『類增信』的功能也將剝離至單獨的個人徵信公司，以前跟中小銀行的談判籌碼也被大大削弱了。」該人士並認為，此外螞蟻持股35%的個人徵信公司未來公共基礎設施屬性較強，「短期內徵信業務很難給螞蟻帶來多大的利潤貢獻」。

復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼稱，聯合貸款出資方比例不能低於30%的要求之外，網路貸款新規要求地方法人銀行不得跨區域放貸，以及對商業銀行網路貸款集中度及限額管理的要求，也將成為螞蟻集團微貸業務的硬約束，「螞蟻的聯合貸款並不一定能夠做得很大」。

「以前可以把業務集中砸向少數地方性銀行，這樣螞蟻可以更強勢；但有了屬地和集中度要求後，螞蟻會需要跟更多的、分散在不同地方地方去談，自然分散了籌碼。」前述華南股份行人士稱。

2021年6月初，中國監管部門批准螞蟻消費金融公司開業，並要求在6個月內將「花唄」「借唄」整改成螞蟻消費金融的專屬消費信貸產品；11月，花唄、借唄分別宣佈啟動品牌隔離工作，由銀行等金融機構全額出資的消費信貸將更新為「信用購」，由銀行等金融機構獨立提供的信貸服務則會在「信用貸」頁面展示。

中國央行11月下旬表示，受理錢塘徵信有限公司個人徵信業務申請；該公司主要股東中，浙江省旅遊投資集團和螞蟻集團持股比例均為35%，並各自派駐兩位股東董事。這也將是繼百行徵信、樸道徵信之後，中國第三張個人徵信牌照。

中國銀保監會2021年2月發文進一步規範商業銀行網路貸款業務，要求商業銀行與合作機構共同出資發放網路貸款，單筆貸款中合作方出資比例不得低於30%；與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%；與全部合作機構共同出資發放的網路貸款餘額，不得超過全部貸款餘額的50%。此外，地方法人銀行不得跨註冊地轄區開展網路貸款業務。