市監總局局長：須加強反壟斷及反不正當競爭監管

近日，中國國家市場監督管理總局局長張工接受採訪時提到，隨着超大規模市場的形成，各類市場主體的競合關係發生深刻變化，資本在壯大中利弊兩方面特徵日益顯現，市場壟斷和行政性壟斷同時並存，反壟斷反不正當競爭監管亟須加強。

《新華社》周三（29日）報道，張工表示，今年市場監管總局在促進公平競爭治理方面取得一系列積極進展，明年要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持「兩個毫不動搖」，堅持監管規範和促進發展並重，深入實施公平競爭政策，加強反壟斷反不正當競爭監管執法，更好發揮公平競爭監管在宏觀經濟治理中的作用。

對於如何引導各類資本和各類市場主體有序競爭、規範發展，張工認為，為企業競爭行為設置好「紅綠燈」、明確規則底線，進一步完善公平競爭的制度規則，不斷健全充實多層次競爭監管的法律規章、指南體系，更加註重運用法治思維和法治方式。

張工強調，進一步形成協同監管的規制合力。推進市場準入、行業監管和競爭監管等更加緊密銜接，更加註重由監管執法個案對接向深層次制度對接轉變。

先後對阿里及美團作天價罰款

2021年11月，中國國家反壟斷局掛牌成立，今年以來中國加強了對網路巨頭的反壟斷監管。

2021年4月，監管部門對阿里巴巴開出182.28億元人民幣天價罰單；10月美團反壟斷罰單靴子落地，共罰款34.42億元人民幣。

11月下旬，市場監管總局還對43宗未依法申報違法實施經營者集中案做出行政處罰決定，涉案企業包括百度、阿里巴巴、京東和騰訊等。名單還包括蘇寧易購、滴滴，以及阿里巴巴旗下的餓了麼、淘寶等，涉及阿里巴巴和騰訊的均超過10宗。