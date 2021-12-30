結算日美股破頂港股難受惠　微盟跌至一年低後擇機回購｜港股早評

今日港股期指結算日，雖然美股繼續處高位，道指破頂升逾170點，高見36571點，連升第六日。不過亞洲股市相信未能跟隨，特別是上日內地股市受壓，上證跌逾0.9%，估值高的白酒股成重災區，相信會繼續拖累港股氣氛。日經指數今日開市跌逾1%。



內地「北水」昨天起暫停待明年再續，港股成交淡靜，全日只得620多億元，今日預期成交亦不會有太大回升，在淡市下港股或更容易受淡友「舞高弄低」。



恒生科技指數再創新低 投資者趁年底「大掃除」

特別是科技龍頭股持續表現弱勢，恒生科技指數連跌第四日，並再創面世以來新低見5455點，反映投資者趁年底繼續調整倉位，掃走年內積下的蝕本貨。

微盟跌至一年半低 擇機回購股份

當中成分股微盟上日在未見太大利淡消息的情況下，急跌逾8%，創近一年半新低，為表現最差科指成份股。收市後集團公布董事會確認運作一切正常，並對未來發展前景抱有充分信心，將繼續關注市況，擇機於公開市場購回股份。公司自8月26日至11月17日共購回3,545.9萬股，佔截至6月29日約1.46%股權，而所有購回股份均已註銷。

聯想早前回A計劃告吹，中證監稱，涉事保薦人中金公司等人的行為違反了《證券發行上市保薦業務管理辦法》，決定對採取監管談話的監督管理措施。(資料圖片)

聯想早前回A計劃告吹 中證監向保薦人中金監管談話

至於另一間科技設備公司聯想早前突然剎停回A計劃，對此，中證監表示，涉事保薦人中金公司 （03908） 以及投資銀行部的王晟、孫雷、趙沛霖、幸科、謝晶欣等人在保薦聯想集團申請在科創板上市過程中，未勤勉盡責對發行人科創屬性認定履行充分核查程序。中證監稱，中金公司等人的上述行為違反了《證券發行上市保薦業務管理辦法》，決定對採取監管談話的監督管理措施。

中證監要求上述涉事人在上周四到當局辦公室接受監管談話。中證監提到，如果當事人對監督管理措施不服，可以在收到決定書之日起60日內向證監會提出行政覆議申請，也可以在收到決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。覆議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。

滴滴出行上季虧損擴至75億 傳回港介紹形式上市

中概股回港上市再有新消息，內地最大網約車平台滴滴出行早前公布計劃從美國紐交所退市，據外電引述知情人士稱，集團計劃在香港以介紹形式上市，將允許公司的美股投資者逐步將他們的持股轉移到港交所。現時目標在明年4月底前提交上市申請，6月前在港上市，並已選定由高盛、招銀國際和建銀國際安排相關上市事宜。

另外，滴滴亦公布第三季度經調整EBITA虧損75億元，虧損擴大主要受對橙心投資的公允價值變動影響，同時高層出現變動，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任滴滴董事會董事；阿里巴巴高級法務總監、阿里本地生活服務公司總法律顧問張毅將接任。