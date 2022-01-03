Innisfree據報關逾600間內地門店　資生堂等多個國際品牌亦傳撤出

外媒報道，多家國際知化妝品門店陸續撤出內地，當中南韓化妝品巨頭愛茉莉太平洋旗下化妝品品牌Innisfree將在內地市場大舉撤店，將由超過800家關閉至僅餘140家，撤店600多家，撤店率高逾80%。

愛茉莉太平洋是一家生產化妝品和保健品的跨國公司，總部位於韓國首爾，成立於1945年，旗下品牌包括雪花秀、蘭芝、后、呂、赫拉等。據該公司財務報告顯示，Innisfree2020年營業收入按年減少37%至3,486億韓圜。

報道指，Innisfree從2014年起以每年新開100家門店的速度進入內地二三線城市，曾在內地擁有超過800家門店。不過，從2019年關閉約40家門店，2020年再關閉了至少90家店。

資生堂亦傳撤出

報道又指，愛茉莉太平洋旗下彩妝品牌Etude House，在2021年3月就已經徹底關閉了中國市場所有的實體店面，轉為線上經營。另外，日本藥妝店CocokaraFine、花王集團旗下彩妝品牌KATE，歐萊雅、資生堂、聯合利華、雅詩蘭黛旗下的品牌都傳出關店及撤出內地市場。

內媒報道指，愛茉莉太平洋相關負責人表示，正在對Innisfree品牌進行通路優化，而這樣的門市調整將持續到今年。而集團將針對中國市場進行新一輪策略調整，不過僅對Innisfree門市進行優化縮減，不涉及其他品牌。