新股熱重臨?　商湯上市爆升近倍　專家：明星股誕生更勝騰訊阿里

港產人工智能獨角獸商湯 （0020） 上市後表現向好，今日一度再大升逾三成至7.5元，市值突破2,300億元，較上市價3.85元大升95%，一手帳面最多賺3,650元。



商湯上市時市值為1,281億元，現急升至逾2,300億元。就商湯大升原因，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵接受訪問時表示，相信是市場對公司前景甚為看好，人工智能又為港股獨特概念，「商湯是發展硬科技，並非平台科技，人工智能是中央力撐行業。騰訊（0700）、阿里（9988）這些已屬舊科技股，商湯才是新科技。因此，認為商湯是未來十年的明星股，甚至是新一代股王，成為騰訊第二股！」

連敬涵：騰訊阿里屬舊科技 商湯是新未來

連敬涵又表示，商湯受美國制裁，因此美資就不會追貨，而參考過去經驗，被美國制裁的股份的表現均是差勁，如中海油（0883）、中移動（0941）、中芯（0981）等，中芯原材料被美國限制，可是商湯靠自主研發，故不受美國制裁影響。

去年12月10日，商湯受美國制裁，被列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」。商湯再度招股上市時已要求排除美資認購，是次基石投資者包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪及泰州文旅。

問及應否追貨，連敬涵坦言，「加碼就一定會加碼，但目前難料股價走勢，新股上市初期存供求炒作因素，投資者宜待回調並回穩後才買入。」中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時認為，商湯大升料是投資者博其納入指數，相信目前仍水位，但要眼明手快。

商湯上市後累計爆升近一倍，市值突破2300億元，一手帳面最多賺3,650元。

新股熱重臨？ 專家指屬個別事件非回暖訊號

商湯成交額更勝騰訊，同時，與商湯同期上市的兩隻新股——泉峰（2285）和聖諾醫藥（2257）均同樣大升33%和35%，是否代表新股熱重臨？

連敬涵認為今次只是個別事件，市場就個別板塊炒作，泉峰有如「小創科（0669）」，其規模只有創科的十分之一，炒味比較濃。而聖諾醫藥有核糖核酸（RNA）元素，但醫藥股表現分化，未肯定股價升勢能否延續。同樣地，阮子曦亦認為是次為個別炒作，投資者趁市場淡靜而炒一炒新股，並非資金重臨新股和港股，更不是回暖訊號。

不過，連敬涵提及可留意擁有B.Duck小黃鴨的德盈控股（2250），公司是中國第二大角色知識產權（IP）公司，又有元宇宙概念，或是黑馬之選。德盈控股每股定價2.05至3.45港元，集資最多約4.1億元，入場費約3,485元，現正招股至周五（7日），預計1月17日掛牌上市。公司管理層指，集團未來無論是元宇宙或NFT概念，在年輕人關注的項目中，B﹒Duck都願意參與。