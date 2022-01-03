花旗及瑞信唱好港股前景　料可觸及26000點　花旗籲留意三大主題

經歷了去年的大跌市後，今日為2022年首個交易日，大市暫時表現平平，紅盤高昨開後迅即倒跌。不過大行對今年港股看法較正面，花旗及瑞信均預期大市可上試26000點或以上，即較今午收市23252點高出逾11%。

兩大行於報告內，當然不單止給予今年恒指目標價，亦有列出推薦股份名單，其中有兩隻股份更是同獲瑞信及花旗推介。



花旗預料恒指上半年可以回升至26000點，至今年底時可見28000點，又預料恒指成份股每股盈利可增長9%。該行又予國指上半年目標為9083點，年底目標為9812點。

花旗稱要留意三大主題

該行指出今年中資股有三大主題，第一是共同富裕﹑第二是從新冠肺炎疫情中恢復，第二是企業利潤率因PPI下降而回升。

花旗於報告內推薦8隻股份，分別為蒙牛（2319）﹑金沙中國（1928）﹑石藥（1093）﹑申洲（2313）﹑友邦（1299）﹑京東美股﹑中遠海控（1919）及港華燃氣（1083）。

瑞信予MSCI中國目標為91點

至於瑞信則指出受到疫情再現﹑去年夏天大洪水等因素，促使中國經濟從去年第三季起失去動力，預料內地會加快財政支出﹑放鬆貨幣政策及調整改革，惟認為今年上半年仍艱難，在今年下半年才會逐步復蘇。

就大市前景，該行認為經過去年明顯調整，隨著內地復蘇﹑政策轉趨正面及投資者預期較低，相信今年中資股前景會較理想。該行予今年恒指目標為26200點，MSCI中國指數目標為91點，滬深300指數目標為5760點。

該行又指出今年首5大權重行業分別為工業﹑資訊科技﹑原材料﹑公用事業及能源。

推薦多間內銀股及汽車股

瑞信於報告內亦附有今年推薦名單，分別為比亞迪（1211）﹑廣汽（2238）﹑長汽（2333）﹑敏實（0425）﹑農行（1288）﹑招行（3968）﹑郵儲行（1658）﹑中建築國際（3311）﹑金風（2208）﹑海爾智家（6690）﹑李寧（2331）﹑申洲（2313）﹑九毛九（9922）﹑昊海生物科技（6826）﹑中金（3908）﹑中信証券（6030）﹑神華（1088）﹑中石油（0857）﹑中海油（0883）﹑蒙牛（2319）﹑華創啤酒（0291）﹑青島啤（0168）﹑中國太保（2601）﹑中國平安（2318）﹑東岳（0189）﹑紫金（2899）﹑快手（1024）﹑騰訊（0700）﹑藥明生物（2269）﹑中海外（0688）﹑潤地（1109）﹑旭輝（0884）﹑龍湖（0960）﹑阿里（9988）﹑京東（9618）﹑美團（3690）﹑中升（0881）﹑舜宇（2382）﹑中興（0763）﹑龍源（0916）﹑潤電（0836）。