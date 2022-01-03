商湯化身「醜小鴨」　上市三日即倍升　曾淵滄︰用股價向美國示威

上市一度「泡湯」的商湯集團（0020）在港掛牌後，連升三日，今日以全日高位收市，收報7.75元，升幅達四成，較招股價3.85元已錄「倍升」。若投資者經新股認購，成本價3.85元，一手1,000股，最多帳面料賺3,650元。

今日收市，商湯收報7.75元，升40.9%，較招股價剛好倍升。

商湯由當初遭受美國制裁，認購反應平平，散戶情緒冷淡；如今上市僅短短數天，股價飆升七成，成新經濟股「醜小鴨」，到底是市場炒作還是大國角力？

美國財政部上月將商湯集團列入「非SDN中國軍工複合體公司名單」。（Getty Images）

一個月內 由制裁到成功上市

回顧近一個月商湯集團上市之路發生的巨變，商湯集團原定於12月7日進行招股，10日截止認購。直至截飛前，有報道指商湯將被美國財政部列入「黑名單」。

結果，12月10日當晚美國財政部旗下外國資產控制辦公室﹙OFAC﹚宣布，將商湯集團﹙SENSETIME GROUP﹚列入「非SDN中國軍工複合體公司名單」，不僅衝擊公司供應鏈，更限制美國投資者投資商湯，商湯集團亦隨即暫緩上市，臨門一腳「撻Q」。

商湯集團的上市之路雖然短暫受阻，但公司迅速與保薦團組商討更新招股文件，並堅持推進IPO。結果，在宣布暫緩上市的一周過後，商湯集團已重新擬定招股文件，並將基石投資者「大洗牌」。

兩名曾在「大鱷」索羅斯「舊部」管理的Pleiad基金等5名投資者退出，由香港科技園創投基金、希瑪眼科（3309）等頂上。雖然有著美國制裁的負面因素，但基石投資者認購總額更是不跌反升，較原先加碼逾一成至5.12億美元（約39.9億港元）。

雖然基石投資者認購部分未受影響，但公開發售部分依然反應平平，最終僅接獲36,009份有效申請，認購合共7.77億股，超額認購4.18倍，並以發售價下限定價，每股3.85元。

財政司司長陳茂波出席商湯集團上市儀式。

陳茂波罕有出席上市儀式

商湯集團最終於12月30日成功在聯交所掛牌，上市編號0020。財政司司長陳茂波亦罕有出席上市儀式，他特別提到，商湯集團即使在上市前夕被外國政府無理干擾，企圖阻撓上市，但他認為對強者而言，困難與挑戰都是成功故事的點綴。

他又指，商湯是首個由科學園孕育的科技初創「獨角獸」，於本港上市具有特別意義，期望該公司能為中港的創科發展作貢獻，成為引以為傲的民族品牌。

商湯集團今日升幅曾超過三成，股價一度高見7.5元，較招股價高出逾九成。（資料圖片）

曾淵滄：貨入強手 股價爆升

資深投資者曾淵滄表示，雖然商湯集團受美國制裁，但股價在短短數日內急升，形容是「用價錢向美國示威」。不過，相比內地資金搶貨撐商湯，曾淵滄傾向相信爆升的原因是，由於散戶認購份額少，「貨入強手」之下，貨源歸邊大戶股價便容易炒起。

他又指，商湯股價炒高未必代表散戶投資者看好公司前景，「無人知，可能炒一輪便散貨」。對於被美國制裁的因素，曾淵滄認為有關因素確實令散戶投資者認購興趣減少，又不排除未來再被美國政府進一步制裁的可能，「好似華為咁」，屆時或再評估對公司基本面的影響。

聶振邦：企穩後上望8.8至9元

華盛證券分析師聶振邦指，根據招股書顯示，商湯過去收入增長不俗，基本面良好，加上在港股中具行業稀缺性，又因上市時恒指靠穩，為上市初期帶來利好條件。

另外，聶振邦亦留意到商湯科技街貨量少、貨入強手。他引用中央結算系統（簡稱CCASS）數據，截至2021年12月31日，其中只有約17.25億股在系統登記，佔已發行股數約332.82億股僅5.18%，證明街貨量小。再者，首五名參與者合共持有約14.04億股，相對CCASS總貨量之街貨佔比為81.08%，高於八成反映街貨分佈集中，亦為股價走勢帶來利好條件。

目前CCASS首五名參與者合共持有約14億股，根據商湯上市三日的累積成交量，大約10.5億股，換手率未足一倍，留意若明天成交量超過3.5億股，換手率便高於一倍，配合上市價為3.85元，現於7.75元已高逾一倍，故此本週若未能見連續兩天收高於8元，要對後市走勢有所戒心，或要回調到6至6.5元水平。

至於若見連續兩天收高於8元，才可確認有力續升，屆時可上望8.8至9元。