港11月零售銷售按年升7.1%遜預期　政府：受惠於經濟復甦及消費券

政府統計處今日（3日）公布，2021年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為307億元，按年上升7.1%，不及市場預測的按年升9.7%。與2020年同期比較，2021年首11個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.3%。

11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億元，按年上升27.6%。2021年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升40.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，11月份的升幅數據中，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升0.5%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值上升9.3%）；其他未分類消費品（上升25.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升14.4%）；服裝（上升17.9%）；藥物及化妝品（上升12.9%）。

另一方面，2021年11月與2020年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.2%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌3.9%）；以及傢具及固定裝置（下跌1.0%）。

政府發言人表示，受惠於經濟穩健復甦和消費券計劃，消費氣氛維持正面，零售業總銷貨價值在11月維持在300億元以上，按年進一步增長7.1%。

展望未來，發言人指出，只要本地疫情維持受控，經濟和勞工市場情況改善應會繼續為零售業提供支持。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為更快及更全面的經濟復甦增強基礎。