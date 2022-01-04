2021年最強汽車股並非Tesla　係呢間老牌汽車生產商

老牌汽車生產商福特股價去年累升137.48%，擊敗了特斯拉、通用、Rivian等一眾車企，榮膺2021年汽車製造商股價表現榜首的桂冠。

自老手Jim Farley在2020年10月掌舵以來，福特公司的股價累計上漲了228.37%（截至1月3日）。在擔任這家老牌車廠CEO的15個月內，Farley 進行了大刀闊斧的改革，並一步一步地取得了投資者的認同。

在2021年1月接受《CNBC》訪問中，Farley 表示：

「我們的投資組合中每一項業務都有可持續發展的前景。如果沒有，我們將對其進行重組。」

上任伊始，Farley便承諾對投資者提高透明度，每月都會向投資者公布美國銷售數據。2021年10月28日，Farley 對分析師表示：「我承諾對你們每個人都保持透明度，（定期披露）眾多關鍵績效指標，以便你們客觀地跟蹤我們的進展。」

隨後，Farley還大膽地開啟了「福特+」重組計劃，對這家老牌車廠的管理團隊進行大換血，從蘋果等一眾公司挖來了新高管。同時，他將更多的資源傾注到電動汽車的研發製造中，例如即將推出的F-150 Lightning電動皮卡。

去年9月末，福特和電池供應商SK Innovation表示，計劃投資114億美元在美國製造電動汽車和電池廠。在去年11月接受《CNBC》採訪中，Farley 對於自己的「電氣化」轉型改革舉措評價到：「人們對福特將成為行業新數字化轉型的贏家之一越來越有信心，我們擁有很多令人難以置信的優勢。」

在 Farley 一系列大刀闊斧的舉措之下，盈利狀況得到改善的福特，愈發得到了投資者的關注與青睞。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示：「對福特來說，這確實是一個突破性的一年，可能是公司自金融危機以來戰略上最重要的一年。」

同時，據《CNBC》報道，市場上有分析師指出，若福特順利實施其「福特+」計劃，並在2023年前能保持8%的EBIT比率，那麼增長勢頭將繼續下去。

值得一提的是，縱然自 Farley 掌舵以來福特股價漲勢如虹，但當下市值仍不足870億美元，這一數字甚至不及電動皮卡新鋭 Rivian （924.81億），更別提大眾、特斯拉、豐田等一眾老牌競爭對手。福特距真正的復興，還有很長的路要走。