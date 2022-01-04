虎年換新鈔｜渣打公布兌換安排　1月8日起可網上預訂新鈔套裝

農曆新年將至，渣打銀行公布新年新鈔兌換安排。該行稱，將於1月13日至31日，提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，為免人群聚集及方便市民，由1月8至29日公眾可透過網上系統預訂新鈔套裝。

具體安排方面，渣打全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，分行櫃位將全部用作兌換新鈔，加快兌換流程，縮短輪候時間，亦可令正常銀行服務更流暢。同時，實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候，減低人流聚集，部份分行設坐椅以照顧有需要的長者。

渣打指，每間分行的新鈔數量是因應該區需求而訂定，每天額滿即止，每次最多可兌換新鈔十元50張、廿元100張、五十元、一百元及五百元各20張，及一千元新鈔10張，而「迎新鈔」兌換數量則不限 。

渣打又稱，會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，市民可透過渣打銀行網頁預訂新鈔套裝，每套套裝包括 100 張廿元新鈔、20 張五十元新鈔總值 3000 元，並附送新春精美口罩套一個，送完即止。網上預訂新鈔系統將於1月8日上午9時開通。

此外，渣打指，數碼銀行服務日趨普及，今年客戶可以透過渣打SC Pay (轉數快) 向親友派發 E-利是，操作簡單又環保，由 1月15日起，渣打SC Pay更推出全新利物浦「紅」運當頭球星貼圖及虎年賀歲卡通貼圖，客戶完成轉數後可使用貼圖送上祝福 。