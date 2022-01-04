虎年換新鈔｜滙豐公布換鈔安排　另推動畫電子利是

虎年將至，滙豐表示，為照顧市民兌換新鈔的需求，由1月13日至31日會於分行推出特別措施減少排隊輪候時間。措施包括︰

· 由1月8日起，客戶經流動理財或滙豐網站，可預約在1月13日至31日期間到分行兌換新鈔套裝。每份套裝總值3,000元，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔；

· 客戶可於早上前往分行即場領取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；

· 於1月13日至15日，滙豐分行2會提早一小時於早上8時開始營業以應付客戶需求；

· 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝；

· 客戶毋須領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」；

· 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

推出動畫電子利是

同時，為應對數碼銀行服務越趨流行及支持環保，滙豐於今年農曆新年推出動畫電子利是，客戶經滙豐香港流動理財應用程式，簡單幾步便能派發利是。

滙豐稱，經流動理財使用電子利是功能，用戶可揀選喜愛的動畫利是封，再從8個預設的賀詞中挑選心儀語句或自行輸入祝福語。好事成雙，用戶可選擇一次過派發兩封利是，並決定每封利是內付20、50、100或500元鈔票或自訂金額。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐致力發展成為你的隨身銀行，不斷加強數碼能力以提升客戶服務及體驗。動畫電子利是能夠以更環保方便的形式，讓客戶隨時隨地向親友送上祝福及利是錢，延續傳統節日習俗及賦予新體驗。