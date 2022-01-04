星之子陳易希旗下「TALK+」派加密貨幣利是　可直接於實惠購物

有「星之子」之稱的陳易希與實惠（Pricerite）合作，推出農曆新年推廣活動，今日（4日）起至下月中，下載具加密貨幣錢包功能的通訊程式「TALK+」，可獲得相等約78元的泰達幣（USDT），並於實惠全線分店以加密貨幣付款。

實惠目前接受包括比特幣、以太幣及泰達幣等10種加密貨幣，「TALK+錢包」用戶今日起可於全線分店以加密貨幣付款，展示應用程式中的付款二維碼即可完成。

陳易希：香港不應落後於世界

開發「TALK+」、科創公司 Bull.B Tech 創辦人陳易希表示，加密貨幣持續發展，香港作為國際金融中心不應該落後於世界，「TALK+錢包」是全港首個可通過加密貨幣支付購物的電子錢包，目前「TALK+」每月已有接近1萬名活躍用戶，「TALK+錢包」用戶數量則逾數千。他又表示除實惠外，目前亦有10間商戶正商討加盟，包括香水店、餐廳等。

對於市傳政府或收緊加密貨幣政策，陳易希強調，TALK+連接的加密貨幣買賣服務供應商，均需經過實名認證（KnowYour Customer， KYC）確保金融安全和防止非法行為，未來TALK+亦會開拓海外市場，惟因內地的法規限制，暫不會發展內地市場。

陳易希表示，加密貨幣持續發展，香港作為國際金融中心不應該落後於世界。（鄭子峰攝）

向用戶派50萬「加密貨幣利是」

為推廣更多人使用，「TALK+」趁農曆新年將至增設利是功能，並向用戶派發價值50萬港元的加密貨幣利是。今日起至下月15日只要下載及啟動TALK+錢包，並完成實名認證，放入價值約200港元獲以上的加密貨幣，即可獲價值78港元的10枚泰達幣。

邀請新用戶及啟動錢包也可再獲得10枚泰達幣，最多可以領取10次。另邀請最多親友加入的首5名用戶亦可再額外獲得值約1,560至15,600港元的比特幣。