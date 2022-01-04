花旗料今年恒指走勢先低後高　年底見二萬八｜附首選股名單

恒指2021年表現差絕全球，全年累挫逾15%，不過對於今年走勢投行看法不悲觀，花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達（Pierre Lau）於記者會上表示，很難有一個市場會連續兩年跑輸，加上今年中共將召開二十大，保持經濟穩定尤其重要，預計恒指走勢先低後高，上半年恒指目標看26000點。下半年預期互聯網板塊表現在低基數效應下有更好盈利表現，推動恒指在今年底目標見28000點。



他提到今年中共將召開二十大，國家主席習近平料將繼續連任，對中國政府而言，保持經濟穩定尤其重要，因此政策及投資風險將會較低。

雖然今日國家網信辦等13部門發布《網絡安全審查辦法》，自2月15日起執行。不過，劉顯達認為，近期很多監管政策措施為去年已經提出，對股票市場最大的衝擊已經過去，料今年只是細節上的執行，投資者已有充分預期。相信即使有新措施出台對市場的衝擊，將不如去年那麼大。

料內地今年增長低於5%

經濟預測方面，該行估計今年內地GDP增長將會跌穿5%，預期為4.7%，主要是由於房地產行業調控下，令到房地產投資出現收縮。同時貨幣政策會轉向寬鬆，相信內地會繼續放水支持經濟，估計今年第二季會下調存款準備金率50個點子，同時有機會減息25個點子。

今年投資主題方面，集中在三大範疇：（1）共同富裕有利於低收入群體需求較多的行業；（2）疫情過後經濟復甦；（3）內地工業生產者出廠價格（PPI）走低，支持下游行業如工業股出現利潤率反彈等。來年將繼續關注共同富裕和和減排相關行業。建議增持交通、科技、汽車、醫療保健和工業板塊。

該行的H股首選股包括蒙牛乳業（2319）、金沙中國（1928）、石藥集團（1093）、申洲國際（2313）、友邦（1299）、中遠海控（1919）、港華燃氣（1083）。