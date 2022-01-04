花旗料港銀不會完全跟隨美國加息　住宅樓價將調整7%至10%

美國貨幣政策開始步入加息周期，花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏（Adrienne Lui）於記者會上表示，預期美國GDP將由去年的5.5%，放慢至4%，市場料美國聯儲局今年或加息3次。問及本港會否跟隨美國加息，銀行會否調整最優惠利率，令本港樓市有調整，她認為由於本港銀行體系的資金水平十分充裕，同時銀行的貸存比率未有太大提高，相信港銀無需要馬上跟隨美國調高最優惠利率，因此市民未必會太快感受到加息的壓力。



雷智顏認為明年美國即使加息三次，主要會推高同業拆息（Hibor）上升，而未會影響到最優惠利率。在低息環境持續下，本港的樓價調整壓力不大，特別是豪宅，該行的房地產分析師預計，豪宅樓價今年僅下跌5%；至於一般住宅樓價方面，由於一手供應增加，特別是集中在上半年，加上本港出現的移民潮，相信住宅樓價會下跌7%至10%。

對於本港經濟預測方面，花旗銀行預計，本港2021年全年經濟增長6.6%，今年增長減慢至3.8%。至於通脹率預計由去年的1.6%，升至今年的2.5%。

雷智顏解釋指，主要是由於本港對新冠疫情，是堅持零容忍的原則，而並非像歐美國家一樣，採取與病毒共存的方式。在經濟上帶來的好處，可以體現在近期聖誕節的零售餐飲市道保持活躍，不少餐廳都預約爆滿，難以訂位，顯示內需消費的力量強，特別是高端消費方面，仍然見增長，從而支持失業率處下跌趨勢。

她又估計最快今年中本港和內地將有大規模通關，又表明若香港可以通關，不建議港府在財政預算案上，再增派消費券，原因是按近期聖誕及新年期間市面消費情況觀察，預計零售數據會穩定恢復，政府應將庫房儲備運用於中長期發展之上。