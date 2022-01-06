中金料內地上季經濟增速放緩至4.1%　步伐為一年半來最慢

中金分析師包括張文朗等在周二（4日）發報告中稱，預計第四季度中國經濟按年成長4.1％。這低於該券商之前預測的4.5％，也將是2020年第二季度以來的最慢增速。

據《彭博》周三（5日）報道，2021年12月接受彭博調查的經濟學家給出的預估中值是第四季度GDP成長3.2％。

最近幾周中國加大力度支持受到疫情、消費疲軟以及房地產市場滑坡衝擊的經濟。政府增加了長期流動性的投放力度，提前下達新增專項債限額，並放鬆了對房地產市場的部分融資限制。

料上月社會消費品零售總額增速放緩3.6%

中金分析師在報告中稱，由於受疫情負面影響，預計12月社會消費品零售總額按年增速從11月的3.9%降至3.6％左右。當月出口增速可能從11月的22％降至18.4％，部分原因是東南亞復工復產或使得中國出口轉移訂單有所減少。

雖然11月財政支出開始加快，但中金警告作為中國經濟成長主要推動力的基建投資可能仍難以恢復正成長。

分析師們指出，「從財政支出加快到形成實物工作量或需一定時間」。他們預計1至12月全國固定資產投資增速或降至4.7%，1至11月為5.2％。

中金預計12月工業增加值增速從前一個月的3.8％放緩至3.6％，CPI漲幅從11月的2.3％回落至1.8％，PPI漲幅預計也有所放緩。