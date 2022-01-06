微信小程序擬未來三年補貼商戶百億　助數字化升級

2022微信公開課Pro今日（6日）在廣州舉行。此次微信公開課，微信創始人張小龍並沒有出席，但微信團隊透露一些接下來會有的新動向。

騰訊方面公布的數據顯示，2021年其微信小程序日活躍用户超過4.5億，日均使用次數按年增長32%；過去兩年，海外商家運營的活躍小程序數量增加268%，總交易額增897%。

2022微信公開課PRO上，小程序相關負責人曾鳴表示，2021年累計超過7億用户使用小程序用於醫療服務，每天有超過1億用户用小程序享受政務服務。去年每天有4.5億人使用小程序，按年2020年增長32%，小程序支付用户增長80%，客單價按年大幅提升。變現規模增長90%，其中，90%的增長來自中小商家，曾鳴表示，小程序生態趨於健康，未來還會連接更多硬件設備。

在開發者方面，2021年小程序開發者突破300萬，並且開發者獲得了穩定的收入。相比較 2020年，小程序的變現規模增長超過90%，微信為開發者支付的廣告分成接近百億。

微信支付覆逾千萬個商戶

在支付方面，微信支付負責人張穎介紹，過去微信支付的小微商户業務一直是虧損的，未來三年微信支付繼續對小微商户補貼超過100個億，幫助小微商户進行數字化升級。

據介紹，微信支付已經覆蓋超過1,000萬商户，撬動社會消費5,200億元人民幣。值得關注的是，微眾銀行（微信支付）數字人民幣錢包也於近期上線。用户實名開通微眾銀行（微信支付）數字人民幣錢包後，可以使用數字人民幣APP或微信進行支付。實名開通用户的微信支付「錢包」頁面新增「數字人民幣」入口，微信「收付款」頁面新增「使用數字人民幣付款」選項。