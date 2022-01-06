海通資管：美債息料最多升至2.5厘　美股回調10%機會大

美國聯儲局去年12月議息會議記錄顯示，今年將會加息3次，縮表速度可能快過此前2017年縮表周期，引發市場擔憂。美國10年國債債息突破1.7厘，海通國際資產管理部主管及董事總經理黃勝祖表示，如果按照聯儲局今年將加息3次的路徑，預計美國10年債息今年年底最多升至2.5厘。就債息抽升造成的市場波動，他認為債息要升至3厘以上，才對股市不利，否則只屬正常回調。



「如果按照聯儲局今年將加息3次的路徑，預計美國10年債息今年年底將升至2.25至2.5厘，而在債息上升及通脹高於歷史水平的時候，股票回報將勝於債券回報為佳。」黃勝祖建議，投資組合維持略高的風險偏好，持續配置股票多於債券。

與此同時，海通國際資產管理部投資策略團隊負責人及董事總經理陳彥甫認為，新冠疫情應不會影響全球復甦進度，亦不會帶來定價恐慌，「全球經濟增長動能依然強勁，政策收緊不會妨礙股市創新高。現時是經濟周期的中部，仍屬擴張周期，股市波動雖會加大，但仍會帶來正回報」。

然而，陳彥甫指，這並不代表美股不會回調，而當其估值升達如目前的較高水平時，未來一年內發生回調10%的機會高達75%，但料只是短期調整。他又提到歐洲和日本股市未來或會加速追趕美股，特別是兩者具較強的周期性，同時又維持寬鬆貨幣政策，故看好歐股和日股。

海通國際資產管理部估計，港股下半年有機會反超前，上半年則是「磨底階段」。

港股處磨底階段 慎選中資美元債創超額回報

去年受監管和增長減慢的因素拖累，中港股市跑輸全球，海通國際資產管理估計，今年中國GDP增長為5.3%，CPI升2.2%。黃勝祖表示，中美兩國今年在貨幣政策上預計將會分化，聯儲局加速縮減購債規模並步入加息周期，中國經濟料將持續偏軟，出口需求下降，貨幣寬鬆力度可能有所加強，導致中美利差收窄，預料今年人民幣將走弱至6.5至7水平。

陳彥甫認為，今年中港股市料會回歸中值水平，而港股下半年有機會反超前，上半年則是「磨底階段」。「中國將實行以穩為主的貨幣政策，既降準又降LPR，估計中國經濟在上半年見底後，下半年將會回升。」他指，股市將先行實體經濟3至6個月，故目前股市料已接近底部水平。

今年存量中資美元債到期金額達1,902億美元，陳彥甫認為，目前中資美元債，尤其是地產高收益債券的價格已計入多數負面因素，雖有機會創造出超額回報的投資，惟未來3至6個月仍存波動，故要慎選個別企業債券。