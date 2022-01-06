協成行主席方潤華離世享年98歲　林鄭月娥：深切哀悼

協成行主席、方樹福堂基金、方潤華基金主席方潤華，於今年1月6日在家人陪伴下安祥與世長辭，享壽98歲。

公司發新聞稿，指方老先生的精神及教誨，將永遠留在他的家人，以至所有曾經受惠於其幫助和鼓舞的人心中，公司定將化悲痛為力量，學習他堅毅、感恩、謙遜、仁愛的人生態度，以告慰其在天之靈。

行政長官林鄭月娥就表示，對方潤華逝世深切哀悼。她指方潤華是成功商人及傑出的愛國慈善家，既在商界有卓越成就，同時熱心公益事業，在內地和香港參與不計其數的慈善項目，範疇遍及教育、醫療服務、航天科技、長者及兒童照顧服務和社區建設等。方潤華畢生致力服務他人和回饋社會，其貢獻備受國內外認同，他本人亦深受各界敬重。他2018年獲頒授金紫荊星章。

她對方潤華的辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

公司新聞稿指，方潤華幼年隨父親方樹泉先生移居香港，因戰亂輟學助父經商，歷經艱苦磨礪，於一九四八年創立協成行經營出口貿易，後因韓戰禁運轉型地產界至今，紮根香港七十三年，家族以誠信為本、根基紮實見稱，歷年回饋社會、心繫中華，被譽為一代愛國儒商。

方潤華五十年代起捐資家鄉教育及醫療，致力支持祖國科教、醫療及社福等多方面慈善發展。（公司提供）

他亦曾擔任本港及內地公職，包括：香港地產建設商會副會長、中華慈善總會名譽會長等，並曾榮獲第四屆全國十大「扶貧狀元」、國家民政部頒授「中華慈善獎」、《福布斯》二零一零年「亞洲慈善英雄」、國內外十七所大學頒授榮譽博士或榮譽院士、香港特區政府頒授「銀紫荊星章」、「金紫荊星章」等榮譽。

新聞稿提到，回首當年創業之初，方老先生曾經堅定地告訴父親：「將來事業有成，定必從事慈善工作。」五十年代，方老先生事業漸趨順境，深感家鄉教育發展有待改善，遂捐錢興建小學，成為當代慈善先行者。方老先生早年亦分別出任東華三院首總理及保良局主席，其後家族成立方樹福堂基金和方潤華基金，在中港捐建學校、幼兒園及老人中心等，在香港十大高校及北大、清華等過百所高校均有捐資項目，惠澤各年齡階層有需要人士。

致力支持內地科教、醫療及社福等

方老先生五十年代起捐資家鄉教育及醫療，致力支持祖國科教、醫療及社福等多方面慈善發展，捐資項目逾六百項，內地各省級行政區均有其捐獻足跡，畢生從未停止慈善公益之路。雖然曾走遍祖國大江南北，全力傾注慈善，方老先生從不認為自己是一名慈善家，卻自視為社工：「我年少失學，所以盡力做多點，但求不枉此生。」

方老先生深明一個人的時間及能力有限，惟有多做善事好事，內心寬慰，人才會越活越年輕。方老先生畢生積德及時行善，身體力行作為兒孫的模範，同時締造優良環境，培育家族後代菁英輩出，為協成行提供新動力。在家族數代人同心努力下，業務趨向涵蓋多元化，不斷壯大繁衍，為長遠發展奠下基石，不忘初心將家族優良傳統代代傳承。

5198號小行星獲准命名為「方潤華星」

秉承家族精神，方老先生逾半世紀以助人為快樂之本，以讀書為人生享受，先後將傳媒發表文章結集出版多本著作，不時分享人生經驗，期望達至薪火相傳，以身作則，鼓勵商界多作慈善，回饋社會，像其名字一樣，集合各方「滋潤中華」。

時至一九九四年，5198號小行星獲准命名為「方潤華星」。自此，方老先生的畢生奉獻，鑲上太空星辰，照耀著更多後來者的路向，持續推廣其尊崇的中華民族精神：「天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物」。