諾獎得主旗下生物製藥公司Eikon　B輪籌逾40億　維港投資有份

美國生物製藥公司Eikon Therapeutics宣布，已完成5.178億美元﹙約40.3億港元﹚B輪融資。

B輪新投資者包括環球資產管理T. Rowe Price（普徠仕）、管理逾5,000億加元的「加拿大退休金計畫投資委員會」(CPPIB）、美國風投General Catalyst、阿布扎比投資局、施羅德資本、索羅斯資本等等。原有投資者包括維港投資亦有參與。

資料顯示，Eikon是「活細胞超高解析度顯微技術」應用的先驅，為藥物研發提供高級工程及複雜運算的工具， 該公司過去兩年以來，共籌得6.68億美元資金，用於研發新藥物。

維港投資是Eikon的早期投資者，於2019年參與A輪融資。 Eikon 共同創辦人Eric Betzig是位物理學家，他研發了用於分子生物學、神經科學的光學成像工具，2014年，因有份發明「超高解析度螢光顯微技術」（super-resolved fluorescence microscopy）而獲得諾貝爾化學獎。

維港投資一直有投資革新的醫療科技，例如加拿大公司Spiderwort的蘆筍纖維微小管道修復人類中樞神經技術、英國公司Owlstone的呼吸活檢肺癌技術，以及投資短短兩年即被日本藥廠收購的iota公司之「神經微塵」技術等等。