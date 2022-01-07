恒生科指破底之際　商湯IPO倍升　阿里獲芒格增持｜巨子一周精選

本周美聯儲議息會議紀錄顯示官員轉鷹，不但研究最快今年3月加息，同時考慮盡快開始縮減規模逾8萬億美元的資產負債表，改寫環球流動性泛濫的局面，拉動美國10年期債息率由聖誕時約1.5厘以下，跳升至1.7厘樓上，科技股首當其衝，恒生科指單日最多跌近5%，創去年7月以來最大單日跌幅，並刷上市新低見5306點。



不過，個股卻為市場帶來驚喜，特別是港產AI人工智能獨角獸商湯，雖然招股反應平平，不過甫上市卻一枝獨秀，不足一周內股價升逾一倍，未受美國早前制裁影響。另一方面，阿里巴巴股價雖然在上季屢創新低，不過卻獲股神巴菲特（Warren Buffett）拍檔芒格（Charlie Munger）再次加倉，持股近倍升。



1、越跌越買 查理芒格再次大舉加倉阿里巴巴｜巨子股評

儘管反壟斷重拳不斷，政策轉向顯然還沒有到來，恒生科技指數個股的低估值已經顯示出吸引力。（閱讀更多）

2、科指最多瀉5%再破底 專家：困局慘挾科技股 資金轉買傳統股

恒生科指裂口低開，最多跌近5%，低見5306點，再創面世已來新低。市場目前投資風格轉至傳統股，科技股或高估值的股份預計會繼續受壓。（閱讀更多）

3、騰訊減持Sea壓垮中概股 投資帝國陷入估值迷茫期｜企業熱評

騰訊用十年時間構築了一個萬億體量的巨大投資帝國，也是騰訊股價不斷創出新高的重要引擎，只是，當監管環境大變之後，騰訊的投資帝國也不得不開啟瘦身之旅。（閱讀更多）

4、新股熱重臨? 商湯上市爆升近倍 專家：明星股誕生更勝騰訊阿里

人工智能是中央力撐行業。騰訊（0700）、阿里（9988）這些已屬舊科技股，商湯才是新科技。因此，認為商湯是未來十年的明星股，甚至是新一代股王，成為騰訊第二股。（閱讀更多）

5、投資者隔岸觀火A股慘迎開門黑 新能源賽道集體崩塌｜巨子股評

多隻基金的單日募集規模僅「個位數」，與往年「日光基」形成鮮明對比，即使是明星績優基金經理掌舵也未能例外。在此情形下，被炒高的新能源股自然有不小的獲利平倉壓力。（閱讀更多）

6、中國新能源車產銷量連續7年位居第一 補貼政策退坡｜巨子點評

從歷史經驗來看，補貼與新能源車售價並非單純線性關係。補貼退坡是否引起新能源車漲價，與市場對車價的敏感度、新能源車企的利潤空間、補貼縮減規模等因素有關。（閱讀更多）

7、2022年通脹決定金價上限 長期美債收益率決定金價下限｜巨子點評

在沒有爆發地緣政治危機，或經濟再次衰退的前提下。2022年影響金價波動的主要因素有兩個：通脹決定金價上限，長期美債收益率決定金價下限（閱讀更多）